Reuters: вице-президенту Южного Судана предъявили обвинения в госизмене

Первому вице-президенту Южного Судана, лидеру оппозиции Риеку Мачару предъявлены обвинения в убийстве, государственной измене и преступлениях против человечности за предполагаемую причастность к нападениям ополченцев на правительственные силы. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, обвинения в террористической деятельности и финансировании террористических актов предъявлены еще семерым представителям оппозиции.

В марте первый вице-президент Южного Судана, лидер Народно-освободительного движения Судана в оппозиции (НОДС-ИО) (главной оппозиционной партии страны. — "Ъ") Риек Мачар был отправлен под домашний арест по распоряжению министра обороны и начальника службы национальной безопасности. Сторонники лидера оппозиции заявили, что арест Риека Мачара автоматически означает прекращение действия мирного соглашения, которое было подписано в 2018 году между президентом Южного Судана Салвой Кииром и оппозиционными силами.

Заключению мирного соглашения, которое оппозиция Южного Судана сочла недействительным, предшествовали пять лет столкновений между двумя крупнейшими народностями Южного Судана — динка, к которой относится действующий президент, и нуэр (около 16% населения страны), которую представляет Риек Мачар. Личный конфликт между этими двумя политиками начался еще в 2013 году, когда Риека Мачара сняли с поста первого вице-президента после заявлений о его президентских амбициях.

Анастасия Домбицкая