МИД Белоруссии осудил закрытие воздушного пространства Латвией и Польшей

Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что закрытие воздушного пространства Польшей и Латвией вдоль границы с республикой выглядит «абсурдно», в том числе на фоне снятия санкций США с белорусской авиакомпании «Белавиа». Ведомство назвало надуманными угрозы, о которых заявили латвийские и польские власти.

«Очевидно, что принятые Варшавой и Ригой решения нанесут существенный ущерб самому Европейскому союзу и его деловым партнерам, усугубят существующие сложности в сфере международных перевозок пассажиров и грузов, приведут к дальнейшему обострению напряженности и углублению самоизоляции ЕС»,— сообщила ТАСС пресс-служба белорусского МИДа.

Латвия вслед за Польшей закрыла воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией из-за инцидента с БПЛА. Польские власти утверждают, что в ночь на 10 сентября в Польше сбили несколько российских беспилотников. Начальник белорусского Генштаба Павел Муравейко сообщил, что в ту ночь коллег в Польше оповестили о приближении к их границам БПЛА неизвестного происхождения.

Лусине Баласян