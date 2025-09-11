Суд приговорил бизнесмена Пономарева к 14 годам колонии
Тверской суд Москвы назначил бизнесмену Константину Пономареву 14 лет лишения свободы, передает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Бизнесмен Константин Пономарев (в центре)
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Также суд постановил конфисковать у бизнесмена 1 млрд 709 тыс. руб. по делу о хищении у АКБ «Лесбанк» 38 векселей крупных кредитных организаций России. Среди них — «Сбер» и ВТБ.
В начале сентября «Ъ» писал, что прокуратура требовала отправить Константина Пономарева в колонию. Его вину в хищении сочли доказанной. Фигурантами дела также стали бывший председатель правления Лесбанка Сергей Никитин и экс-главбух организации Ирина Скоробогатова. Последних гособвинитель просила осудить только за мошенничество. Им требовали назначить семь и шесть лет заключения со штрафами 700 тыс. и 600 тыс. руб. соответственно.
Подробнее — в материале «Ъ» «Константина Пономарева вызвали в суд по срочному делу».