Постпродажные обвинения

Лондонскому «Челси» грозят санкции из-за предъявленных ему обвинений в нарушении финансового регламента Английской футбольной ассоциации (FA). Они связаны с агентскими выплатами и относятся к тому периоду истории клуба, когда он принадлежал Роману Абрамовичу. Господин Абрамович был вынужден продать его в 2022 году из-за попадания в санкционные списки. Риск слишком сурового наказания для «Челси», видимо, снижает тот факт, что его новые хозяева — консорциум во главе с американцем Тоддом Бёли, по сути, сами донесли на прежнего владельца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Абрамович (справа)

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Роман Абрамович (справа)

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Английская футбольная ассоциация объявила о том, что предъявила лондонскому «Челси», одному из грандов Английской премьер-лиги, обвинения в нарушении своего финансового регламента по 74 пунктам, связанным с агентскими выплатами. Они относятся к периоду с 2009 по 2022 год. FA уточнила, что «основная масса» относится к куда более короткому отрезку — с 2010 по 2016 год. «Челси» предоставлен срок до 19 сентября, чтобы ответить на обвинения.

Впрочем, ответ уже, по сути, есть. В комментарии «Челси», посвященном новости, подчеркивается, что клуб сам проинформировал FA и другие «органы-регуляторы» о «потенциальных нарушениях» и «неполной финансовой информации», выявленных во время due diligence (процедуры проверки объекта сделки), «предшествовавшем завершению его покупки» в мае 2022 года. В заявлении выражается готовность сотрудничать с ассоциацией в ходе расследования.

«Челси» отметил, что уже «продемонстрировал беспрецедентную прозрачность», предоставив проверяющим, например, «полный доступ к клубным файлам».

Именно эта ремарка позволила BBC предположить, что «Челси» в любом случае, вероятно, избежит слишком сурового наказания.

В последнее время такого рода обвинения перестали быть редкостью в английском футболе. С ними уже столкнулся целый ряд клубов, включая недавнего его флагмана «Манчестер Сити»: ему инкриминируют 115 нарушений, а дело не закрыто до сих пор. Обвинения предусматривают широкий спектр санкций — от штрафов до лишения очков. У «Эвертона», главной пока жертвы финансового регламента, в 2013 году отняли десять баллов, четыре, правда, вернув после апелляции. Но эти команды, как правило, вину, в отличие от «Челси», признавать отказывались и не делали акцент на плотном сотрудничестве с футбольными регуляторами.

В объяснении, опубликованном лондонцами, речь идет о чем-то очень похожем на донос на прежнего владельца. С 2003 года им был российский предприниматель Роман Абрамович. При нем «Челси» превратился в безусловного континентального гранда, завоевав более двух десятков трофеев. Господин Абрамович расстался с клубом весной 2022 года вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Сделка была осуществлена вынужденно, под давлением британских властей, включивших Романа Абрамовича, как и Евросоюз, в санкционные списки.

В итоге «Челси» перешел под контроль консорциума бизнесменов во главе с американцем Тоддом Бёли. В общей сложности покупка обошлась ему и партнерам из инвестиционного фонда Clearlake Capital в 4,25 млрд фунтов. Из них около 2,5 млрд фунтов было уплачено за сам клуб.

После продажи «Челси» уже был однажды наказан за нарушения из «эпохи Абрамовича». В 2023 году Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оштрафовал его на €10 млн за «предоставление неполной финансовой информации» в период с 2012 по 2019 год.

FA не уточнила, какие конкретно эпизоды привлекли ее внимание сейчас. Но The Times и другие британские издания еще два года назад сообщали о том, что структура инициировала расследование в отношении «Челси», а ее подозрения вызвали некоторые громкие трансферы, совершенные клубом при Романе Абрамовиче. В первую очередь это приобретения звезд сборных Камеруна и Бразилии Самюэля Это’о и Виллиана. Оба перешли в «Челси» из российской команды «Анжи», которая принадлежала Сулейману Керимову и одно время была чрезвычайно заметна на рынке. И Это’о, и Виллиан покинули махачкалинский клуб вскоре после того, как он объявил о радикальной смене стратегии, отказавшись от ставки на дорогих футболистов.

Это уже вторая сложная история за минувшие три месяца, имеющая отношение к Роману Абрамовичу и «Челси».

В июне канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривс и министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми пригрозили господину Абрамовичу от имени британского правительства судебным преследованием из-за денег, полученных предпринимателем от продажи «Челси». Причиной угроз стало то, что 2,5 млрд фунтов, которые после завершения сделки он должен был передать в специально учрежденный благотворительный фонд, как выяснилось, до сих пор не потрачены на обозначенные британскими властями цели, то есть поддержку пострадавших от событий на Украине, в связи с разногласиями между участниками соглашения. Оказалось, что власти видят пострадавших только в тех, кто находится с украинской стороны, а Роман Абрамович — с обеих сторон конфликта.

Алексей Доспехов