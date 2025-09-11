Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Постпродажные обвинения

Английская футбольная ассоциация расследует агентские выплаты «Челси» при Романе Абрамовиче

Лондонскому «Челси» грозят санкции из-за предъявленных ему обвинений в нарушении финансового регламента Английской футбольной ассоциации (FA). Они связаны с агентскими выплатами и относятся к тому периоду истории клуба, когда он принадлежал Роману Абрамовичу. Господин Абрамович был вынужден продать его в 2022 году из-за попадания в санкционные списки. Риск слишком сурового наказания для «Челси», видимо, снижает тот факт, что его новые хозяева — консорциум во главе с американцем Тоддом Бёли, по сути, сами донесли на прежнего владельца.

Роман Абрамович (справа)

Роман Абрамович (справа)

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Роман Абрамович (справа)

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Английская футбольная ассоциация объявила о том, что предъявила лондонскому «Челси», одному из грандов Английской премьер-лиги, обвинения в нарушении своего финансового регламента по 74 пунктам, связанным с агентскими выплатами. Они относятся к периоду с 2009 по 2022 год. FA уточнила, что «основная масса» относится к куда более короткому отрезку — с 2010 по 2016 год. «Челси» предоставлен срок до 19 сентября, чтобы ответить на обвинения.

Впрочем, ответ уже, по сути, есть. В комментарии «Челси», посвященном новости, подчеркивается, что клуб сам проинформировал FA и другие «органы-регуляторы» о «потенциальных нарушениях» и «неполной финансовой информации», выявленных во время due diligence (процедуры проверки объекта сделки), «предшествовавшем завершению его покупки» в мае 2022 года. В заявлении выражается готовность сотрудничать с ассоциацией в ходе расследования.

«Челси» отметил, что уже «продемонстрировал беспрецедентную прозрачность», предоставив проверяющим, например, «полный доступ к клубным файлам».

Именно эта ремарка позволила BBC предположить, что «Челси» в любом случае, вероятно, избежит слишком сурового наказания.

В последнее время такого рода обвинения перестали быть редкостью в английском футболе. С ними уже столкнулся целый ряд клубов, включая недавнего его флагмана «Манчестер Сити»: ему инкриминируют 115 нарушений, а дело не закрыто до сих пор. Обвинения предусматривают широкий спектр санкций — от штрафов до лишения очков. У «Эвертона», главной пока жертвы финансового регламента, в 2013 году отняли десять баллов, четыре, правда, вернув после апелляции. Но эти команды, как правило, вину, в отличие от «Челси», признавать отказывались и не делали акцент на плотном сотрудничестве с футбольными регуляторами.

Представители Абрамовича отрицают слухи об уголовном расследовании против него

В объяснении, опубликованном лондонцами, речь идет о чем-то очень похожем на донос на прежнего владельца. С 2003 года им был российский предприниматель Роман Абрамович. При нем «Челси» превратился в безусловного континентального гранда, завоевав более двух десятков трофеев. Господин Абрамович расстался с клубом весной 2022 года вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Сделка была осуществлена вынужденно, под давлением британских властей, включивших Романа Абрамовича, как и Евросоюз, в санкционные списки.

В итоге «Челси» перешел под контроль консорциума бизнесменов во главе с американцем Тоддом Бёли. В общей сложности покупка обошлась ему и партнерам из инвестиционного фонда Clearlake Capital в 4,25 млрд фунтов. Из них около 2,5 млрд фунтов было уплачено за сам клуб.

После продажи «Челси» уже был однажды наказан за нарушения из «эпохи Абрамовича». В 2023 году Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оштрафовал его на €10 млн за «предоставление неполной финансовой информации» в период с 2012 по 2019 год.

FA не уточнила, какие конкретно эпизоды привлекли ее внимание сейчас. Но The Times и другие британские издания еще два года назад сообщали о том, что структура инициировала расследование в отношении «Челси», а ее подозрения вызвали некоторые громкие трансферы, совершенные клубом при Романе Абрамовиче. В первую очередь это приобретения звезд сборных Камеруна и Бразилии Самюэля Это’о и Виллиана. Оба перешли в «Челси» из российской команды «Анжи», которая принадлежала Сулейману Керимову и одно время была чрезвычайно заметна на рынке. И Это’о, и Виллиан покинули махачкалинский клуб вскоре после того, как он объявил о радикальной смене стратегии, отказавшись от ставки на дорогих футболистов.

Это уже вторая сложная история за минувшие три месяца, имеющая отношение к Роману Абрамовичу и «Челси».

В июне канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривс и министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми пригрозили господину Абрамовичу от имени британского правительства судебным преследованием из-за денег, полученных предпринимателем от продажи «Челси». Причиной угроз стало то, что 2,5 млрд фунтов, которые после завершения сделки он должен был передать в специально учрежденный благотворительный фонд, как выяснилось, до сих пор не потрачены на обозначенные британскими властями цели, то есть поддержку пострадавших от событий на Украине, в связи с разногласиями между участниками соглашения. Оказалось, что власти видят пострадавших только в тех, кто находится с украинской стороны, а Роман Абрамович — с обеих сторон конфликта.

Алексей Доспехов

Миллиардер, который «умеет дружить»

Роман Абрамович родился 24 октября 1966 года в Саратове. Его мать умерла, когда сыну был год. Отец, работавший в совнархозе в Коми, погиб в результате аварии на стройке, когда Роману было четыре года. После этого воспитанием мальчика занимался дядя, а после окончания первого класса Роман Абрамович переехал к родственникам в Москву, где и окончил школу

После окончания школы Роман Абрамович служил в артиллерийских частях во Владимирской области&lt;br>На фото: Роман Абрамович (слева) с сослуживцами

Дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева рассказывала о том, как Роман Абрамович закончил службу в армии: «Существует такая штука, как “дембельский аккорд”. Это когда уходящий из армии солдат должен сделать что-то полезное для своей части. Роману [...] поручили прорубить просеку в лесу для будущей дороги. Он поделил лес на равные квадраты и пошел в ближайшую деревню. А там — как обычно, в домах печки, у всех проблемы с дровами. Он сказал, что продает право на вырубку леса на вверенном ему участке. Вся деревня ринулась на вырубку леса. Через два дня вся просека была вырублена. И на третий день Роман Абрамович отправился домой, простившись со своей частью навсегда. Я спросила: а что ты сделал с деньгами? Он сказал, что поделил на три части. Одну отдал остающимся офицерам. Вторую — друзьям, которым оставалось еще служить. А третью кучку поделили между собой участники дембельского аккорда. Денег было много»

После армии будущий миллиардер поступил в Ухтинский индустриальный институт, однако не закончил его и занялся предпринимательской деятельностью. В 1989 году он создал и возглавил кооператив «Уют» по продаже в Москве детских пластмассовых игрушек. Затем Абрамович стал биржевым брокером, переключился на торговлю нефтепродуктами

В начале 1990-х Абрамович возглавлял предприятие АВК, которое занималось среди прочего и перепродажей нефтепродуктов. По некоторым данным, в 1992 году следственные органы подозревали предпринимателя в причастности к хищению 55 цистерн с дизельным топливом с государственного Ухтинского нефтеперерабатывающего завода. Дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления

В середине 1990-х Абрамович познакомился с генеральным директором «Автомобильного всероссийского альянса» Борисом Березовским, который, по данным СМИ, и предложил молодому бизнесмену заняться нефтяным бизнесом. Тандем преуспел в этом бизнесе: в частности, в 1996 году структуры, связанные с Абрамовичем и Березовским, выкупили более 70% акций недавно созданной компании «Сибнефть». В прессе тогда утверждалось, что Абрамович заплатил за долю в нефтяной компании $100,3 млн

В этот же период молодой предприниматель сблизился с семьей президента России Бориса Ельцина. Его дочь Татьяна и зять Валентин Юмашев не скрывают дружеских отношений с миллиардером

В одном из интервью Борис Немцов рассказывал о первой встрече с Романом Абрамовичем: «В первый раз я увидел его на даче у Татьяны Юмашевой. Там какой-то парень все бегал, суетился. Я спрашиваю Таню: “Это кто?” Она отвечает: “Это Рома Абрамович. Он умеет дружить”». По мнению многих аналитиков и журналистов, именно тесные отношения с окружением президента позволили Абрамовичу добиться такого успеха

В 1999 году Роман Абрамович прошел в Госдуму по Чукотскому одномандатному избирательному округу. Менее чем через год он стал самовыдвиженцем на пост губернатора региона. Его кандидатуру поддержал, в частности, Анатолий Чубайс, заявив, что бизнесмен «на Чукотке действительно порядок может навести». На выборах за Абрамовича проголосовали 90,61% избирателей&lt;br>На фото: Роман Абрамович со второй супругой Ириной

Миллиардер неоднократно собирался уйти с поста главы региона. Однако всякий раз после встречи с Владимиром Путиным отказывался от своих намерений. Губернаторское кресло Абрамович покинул только в 2008 году, когда президент Дмитрий Медведев подписал его прошение об отставке «по собственному желанию»

В начале 2000-х Роман Абрамович значительно расширил свой бизнес. Так, при его участии алюминиевые и энергетические активы «Сибнефти» были объединены с «Сибирским алюминием» Олега Дерипаски в совместную компанию «Русал». Несколько раз Абрамович пытался продать «Сибнефть» ЮКОСу Михаила Ходорковского (на фото третий слева, признан иноагентом). Сделка была заключена в 2003 году, однако слияние не было закончено из-за начала уголовного преследования топ-менеджеров ЮКОСа

В этот же период Абрамович выкупил у своего партнера Бориса Березовского его долю в «Сибнефти», а также принадлежавшие Березовскому 49% акций телеканала ОРТ (сейчас — «Первый канал») и 26% акций «Аэрофлота». Долю в авиакомпании миллиардер продал в 2003–2005 годах. В сентябре 2005 года «Газпром» выкупил у Абрамовича 72,6% акций «Сибнефти» за $13 млрд. Такие действия привели к разрыву отношений двух бизнесменов. В 2007 году Березовский пытался добиться от Абрамовича компенсации в размере $5,6 млрд, утверждая, что продавал акции «под давлением властей». Судебная тяжба длилась несколько лет, однако в результате лондонский суд отклонил претензии Березовского

В 2003 году Роман Абрамович заключил сделку, которая прославила его на весь мир,— за 140 млн фунтов он купил английский футбольный клуб «Челси». Тренер Жозе Моуриньо, который возглавил клуб с приходом Абрамовича, вспоминал: «В 2004-м мы отменно отдохнули, проведя на яхте несколько дней. Мистер Абрамович произносил тосты за победу “Порту” и ни разу не упомянул, чего от меня хочет. Но в конце заплыва мы очень быстро обо всем договорились. У меня были прекрасные отношения с хозяином»&lt;br>На фото: Роман Абрамович со второй супругой Ириной во время матча сборных команд России и Испании на чемпионате Европы 2004 года

В рейтинге богатейших людей мира по версии журнала Forbes Роман Абрамович появился в 2001 году, тогда его состояние оценивалось в $1,4 млрд. В 2005–2007 годах он был самым богатым человеком России

В настоящий момент Роман Абрамович остается крупнейшим акционером металлургического холдинга Evraz (он владеет 28,64% акций). В его распоряжении находятся около 4,2% акций «Норильского никеля». В 2011 году 25% акций «Первого канала» он продал «Национальной медиагруппе» Юрия Ковальчука, сохранив пакет в 24% акций (в августе 2018 года он снизил долю до 20%, которые затем продал компании «ВТБ капитал»). В декабре 2017 года компания «Енисей Капитал» Романа Абрамовича купила 25,1% «Трансконтейнера». Позже группа «Дело» выкупила 99,6% компании

По данным британской газеты The Sunday Times, личная охрана Романа Абрамовича состоит из 20 специалистов по безопасности. Столько же телохранителей сопровождают бизнесмена в его поездках по миру и визитах в Россию

В последний раз Абрамович публиковал декларацию о доходах в 2011 году перед выборами в Думу Чукотского автономного округа. По документу, бизнесмен на тот момент владел 12 земельными участками в России, США, Великобритании и Франции, девятью домами, семью квартирами, семью автомобилями и акциями семи фирм&lt;br>На фото: Роман Абрамович во время посещения оленеводческой бригады в 2008 году

«Деньги не могут принести счастье. Независимость — да, в какой-то степени»&lt;br>Роман Абрамович известен своей страстью к яхтам. В частности, ему принадлежит одно из самых больших частных судов — яхта Eclipse длиной 162 м, ее стоимость оценивалась в 2010 году в $400 млн. Коллекция предметов искусства, принадлежащая Абрамовичу, может стоить, по оценкам экспертов, до $1 млрд

Роман Абрамович был трижды женат. С первой супругой, Ольгой Лысовой, бизнесмен развелся еще на заре своей карьеры. Второй женой Абрамовича стала бывшая стюардесса Ирина Маландина. В 2007 году они развелись, выплаты предпринимателя, по некоторым оценкам, суммарно составили около $3 млрд. Третьей супругой миллиардера стала основатель московского музея «Гараж», дизайнер и коллекционер Дарья Жукова (на фото)

В августе 2017 года Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о расставании. У бизнесмена семеро детей: Илья, Аркадий, Анна, Софья и Арина — от второго брака, Аарон-Александр (на фото) и Лея — от третьего

«Мне кажется, что тот человек, про которого рассказывают определенные СМИ, и я — это разные люди. Кто из них лучше, не мне судить. Но одно явно: рассказывают не обо мне»

В российском рейтинге Forbes по итогам 2022 года предприниматель занимает 16-е место с состоянием $6,9 млрд

В мае 2022 года из-за антироссийских санкций миллиардер был вынужден продать английский футбольный клуб «Челси». Сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов. Однако Роман Абрамович не получил этих денег, 2,5 млрд фунтов пошли на благотворительность, а остальные 1,75 млрд — это гарантированная сумма инвестиций в команду и стадион на 10-летний срок

После начала российской спецоперации на Украине Роман Абрамович принимал участие в русской-украинских переговорах, но не входил ни в одну из делегаций

«Деньги не могут принести счастье. Независимость — да, в какой-то степени»
