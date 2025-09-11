Катар опроверг слухи о пересмотре партнерства с США после ударов Израиля по Дохе

Власти Катара опровергли появившуюся ранее в сети информацию о том, что Доха после удара израильского ЦАХАЛа решила пересмотреть сотрудничество с Вашингтоном в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении Международного медиаофиса Катара.

«Выпущенное порталом Axios сообщение со ссылкой на неназванный информированный источник о том, что государство Катар переоценивает сотрудничество в области безопасности с США, является необоснованным утверждением, отчаянной попыткой нанести ущерб тесным отношениям между Катаром и США»,— говорится в официальном сообщении международного информационного офиса Дохи, опубликованном в соцсети X.

В пресс-релизе подчеркивается, что связи двух стран в области обороны и безопасности «прочны, как никогда», и продолжают укрепляться. «Обе страны всегда были заинтересованы в том, чтобы продолжать работать вместе для содействия международному миру и стабильности»,— говорится в сообщении.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что Катар намерен пересмотреть условия сотрудничества с США. Источники утверждали, что премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани якобы проинформировал Белый дом, что Доха считает нападение «актом предательства» со стороны Вашингтона.

9 сентября Израиль атаковал штаб руководства «Хамаса» в Дохе. В результате погибли сын лидера «Хамаса» Хаммам Аль-Хайя и директор офиса Халиля Аль-Хайи. Также был убит сотрудник внутренней безопасности Катара. Власти страны назвали произошедшее «трусливым нападением». Арабские лидеры выразили солидарность с Катаром. Президент США Дональд Трамп отметил, что операция в Дохе не отвечает интересам ни Соединенных Штатов, ни Израиля.

Анастасия Домбицкая