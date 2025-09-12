Инвесторам продлевают льготы

Внесенный в Госдуму законопроект уточняет действие льгот для частных инвесторов при длительном владении ценными бумагами. В частности, теперь их использование в операциях репо не будет прерывать общий срок владения, что принесет инвесторам как дополнительный доход, так и налоговые послабления. Кроме того, стимулируется и владение акциями высокотехнологичных компаний. Участники рынка считают, что инициативы в первую очередь коснутся крупных инвесторов. При этом общий эффект от них будет определяться в основном рыночной конъюнктурой.

11 сентября в Госдуму был внесен законопроект, уточняющий применение налоговых льгот при длительном владении ценными бумагами. Инициатива предполагает изменение ст. 217 ч. 2 Налогового кодекса РФ (НК). В настоящее время, согласно п. 17 указанной статьи, доходы по ценным бумагам освобождаются от налогообложения при условии, что они непрерывно принадлежали налогоплательщику более пяти лет. Однако в случае совершения обладателем бумаги сделок репо или займа время владения активом прерывается. Поправки к НК предполагают «включение срока выбытия ценных бумаг из собственности налогоплательщика» в общий срок владения ими.

Операция репо — это сделка, представляющая собой продажу бумаги с переходом всех прав покупателю и последующим выкупом по заранее установленной цене. Переход прав собственности снижает кредитный риск по данным операциям и упрощает разрешение ситуаций при неисполнении обязательств одной из сторон.

Кроме того, в законопроекте уточняется порядок использования льгот в отношении владения ценными бумагами эмитентов высокотехнологичного сектора. В настоящее время от момента проведения IPO таких эмитентов до признания биржей их статуса высокотехнологичных компаний проходит неделя. И инвесторы, участвующие в первичном размещении, после продажи акций лишаются льгот по НДФЛ. Теперь предлагается установить срок владения такими бумагами не менее чем один год со дня признания их статуса до реализации или погашения. То есть когда они были приобретены, уже не важно.

По мнению экспертов, предлагаемые меры должны способствовать росту числа инвесторов, ориентированных на долгосрочные вложения. «Нельзя не приветствовать любые инициативы, направленные на увеличение числа инвесторов, которые будут отдавать приоритет долгосрочным вложениям, одновременно претендуя на льготу и сохраняя возможность использования инструментов»,— заявил руководитель дирекции налогового сопровождения инвестиционной деятельности УК «Альфа-Капитал» Константин Асабин.

В наибольшей степени изменения будут полезны для крупных частных инвесторов. Тем более что 75% общего объема средств физических лиц на брокерских счетах составляют деньги клиентов с объемом портфеля более 10 млн руб. (см. “Ъ” от 2 сентября). Операции репо станут альтернативой продажи ценных бумаг, при этом «условия по владению ими для получения налоговых льгот нарушаться не будут», указывает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Спустя определенное время инвестор вернет ценные бумаги и получит деньги за их использование, а к моменту реальной продажи получит льготу, поясняет он. В то же время для мелких инвесторов изменения будут не так существенны, так как они почти не используют сделки репо или займы в своих стратегиях, указывают эксперты.

Вместе с тем эксперты считают, что инициативы не приведут к существенному приросту желающих сделать подобные инвестиции. «Это скорее техническая мера, которая позволит убрать тонкие места в законодательстве, но простимулировать долгосрочные вложения данное изменение не сможет»,— отмечает главный инвестиционный консультант ИК «Велес Капитал» Дмитрий Сергеев. На популярность долгосрочного рынка в первую очередь влияют такие факторы, как динамика ключевой ставки, курсы валют, а также сырьевые циклы, отмечает ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин. В последние месяцы индекс Московской биржи остается в диапазоне 2900–3000 пунктов, тогда как весной 2024 года поднимался до 3500 пунктов, а в начале 2022 года находился около отметки 4000 пунктов.

Отчасти такие методы помогут увеличить число долгосрочных инвестиций в IT-сектор, учитывая, что в ближайшие годы можно ожидать выхода на рынок таких компаний, как VK Tech, «МТС Юрент», РТК-ЦОД и ГК «Солар». Однако длинные горизонты инвестирования в этот сектор требуют в первую очередь уверенности в будущем, поэтому необходимы стабилизация рынка, а также меры, снижающие геополитическую неопределенность, считают в инвесткомпании «Цифра брокер».

