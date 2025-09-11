В Крыму снизят требования к стажу ветеранов СВО при поступлении на госслужбу

В Государственном совете Крыма предложили снизить для участников СВО стаж, необходимый при назначении на государственные и муниципальные должности. Об этом сообщили в пресс-службе крымского парламента. Поправки в республиканский закон «О муниципальной службе» внес глава Крыма Сергей Аксенов.

Согласно документу, при назначении ветеранов на высшие должности муниципальной службы стаж госслужащего предлагается снизить до двух лет вместо четырех, стаж работы по специальности, направлению подготовки — до четырех лет вместо пяти. Для главных должностей на муниципальной службе бывшим военным будет достаточно одного года стажа на муниципальной службе или не менее двух лет работы по специальности, направлению подготовки. Для остальных должностей в органах власти потребуется лишь образование соответствующего уровня, без обязательного трудового стажа по специальности.

Для рядовых граждан, претендующих на работу в органах власти, требования по стажу в среднем в полтора-два раза выше.

«Данная инициатива затрагивает не просто нормы закона, а конкретное отношение государства к тем, кто защищает и защищал его интересы... Служба наших воинов тоже приравнивается к работе по специальности. Это возможность для них продолжить служение в мирной жизни на благо Родины»,— заявил председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев («Единая Россия»).

Несколько месяцев назад с аналогичной инициативой выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») на заседании президиума Совета законодателей. Политик подчеркнула, что для чиновников и бизнеса задача по профориентации и трудоустройству бывших бойцов СВО должна стать первоочередной.

Александр Дремлюгин, Симферополь