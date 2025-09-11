Большие деньги по небольшой цене

Состоялись торги по продаже права требования застройщика-банкрота «Гринфлайт» к бывшему директору, экс-заместителю мэра Челябинска Сергею Мануйлову в размере 320 млн руб. Победителем стал индивидуальный предприниматель Александр Полторак, который приобрел лот за 334 тыс. руб. Процедуру проводили в четвертый раз. Изначально стоимость лота соответствовала размеру требований, на последних торгах начальная цена снизилась до 3,2 млн руб. Долг Сергея Мануйлова — это убытки, причиненные компании в результате пожертвований хоккейному клубу «Динамо» (Москва). По мнению экспертов, продажа права требования по такой низкой цене подтверждает, что шанс взыскать задолженность с экс-директора, уже прошедшего процедуру личного банкротства, был минимален.



Сергей Мануйлов прошел процедуру личного банкротства в 2022 году

Фото: Артем Суржа, Коммерсантъ

С четвертой попытки состоялись торги по продаже права требования ООО «Гринфлайт» к бывшему директору Сергею Мануйлову в размере 320 млн руб. Цена приобретения составила 334 тыс. руб. Информация об этом размещена на Федресурсе.

Торги на понижение цены были объявлен в конце июля. Начальная стоимость лота составила 3,2 млн руб. Каждые четыре дня стоимость лота уменьшалась на 10%. Когда цена продажи достигла 10% от начальной, шаг снижения изменился на 5%.

На этой неделе победителем торгов был признан челябинский индивидуальный предприниматель Александр Полторак.

По данным «СПАРК-Интерфакс», бизнесмен является учредителем, бывшим совладельцем и экс-директором ряда компаний Челябинска, связанных со строительством инженерных сооружений, арендой и управлением собственной недвижимостью, производством ковров и другой деятельностью. В том числе Александр Полторак в 2008–2011 годах владел 33,34% уставного капитала ООО «Запад-Восток», а затем шесть лет являлся единственным учредителем. В октябре 2017-го бизнесмену стали принадлежать 55% доли организации, которые в мае 2018-го перешли Наталье Мануйловой. Еще 45% доли компании принадлежат Владимиру Давыдову.

Продажа права требования «Гринфлайта» к Сергею Мануйлову состоялась с четвертой попытки. Долг выставляли на торги в апреле 2023 года, июле 2024-го и в мае 2025-го. Они не состоялись из-за отсутствия заявок или отмены процедуры. Во всех случаях начальная цена права требования соответствовала размеру задолженности — 320 млн руб.

Процедура банкротства ООО «Гринфлайт» началась в мае 2016 года, вскоре после того как застройщик не смог возвести 29 многоквартирных домов в жилом комплексе «Академ Riverside». Около 5 тыс. дольщиков вложили в строительство 6,9 млрд руб. Заявление о признании застройщика должником подала компания «АВС-Стандарт» с требованием в 15,1 млн руб. Впоследствии правопреемником кредитора стала компания «Трест “Магнитострой”» (Магнитогорск), которая достраивала большинство проблемных домов пока «Гринфлайт» проходил через процедуру наблюдения. Для этого владелец треста «Магнитостроя» Олег Лакницкий стал генеральным директором застройщика-банкрота.

Сергей Мануйлов был генеральным директором ООО «Гринфлайт» в 2013–2015 годах. До этого с 2010 года он занимал должность заместителя главы администрации Челябинска. В рамках дела о банкротстве строительной компании Арбитражный суд Челябинской области признал, что экс-руководитель причинил ей убытки, пожертвовав в 2013 году хоккейному клубу «Динамо» 320 млн руб.

Весной 2018 года Центральный районный суд Челябинска приговорил Сергея Мануйлова к двум годам и шести месяцам лишения свободы за злоупотребление полномочиями.

Установлено, что в 2013–2016 годах руководитель «Гринфлайта» заключил ряд заведомо невыгодных сделок, из-за чего приостановилось строительство жилого комплекса «Академ Riverside». В 2020 году Сергея Мануйлова выпустили на свободу условно-досрочно.

Бывший директор также прошел через процедуру личного банкротства. В январе 2022 года он подал заявление о своей несостоятельности, заявив о долгах в размере 349,2 млн руб. Арбитражный суд региона ввел в отношении Сергея Мануйлова процедуру реализации имущества, завершившуюся в декабре того же года. Суд освободил его от исполнения требований кредиторов, однако оставил в силе долг перед «Гринфлайтом» в размере 320 млн руб.

Советник Forward Legal Данил Бухарин утверждает, что продажа права требования по очень низкой цене — не редкость для подобных торгов.

«В конкретной ситуации с долгом к Сергею Мануйлову как раз все ясно: он уже прошел через личное банкротство, причем именно по обязательству перед “Гринфлайтом”, списывать которое суд отказался. А раз долг не был погашен в рамках процедуры, значит, у должника просто нет имущества. То есть для всех участников рынка очевидно: перспективы взыскания близки к нулю. Именно поэтому лот и ушел за 334 тыс. руб., несмотря на номинал в 320 млн руб. Такие права требования считаются “мусорными”: формально долг есть, но с высокой вероятностью он останется на бумаге. В таких случаях кредиторы вынуждены соглашаться на любые предложения — лучше хоть что-то, чем ничего»,— прокомментировал эксперт.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков считает, что последствия для кредиторов «Гринфлайта» после продажи права требования неоднозначны. «С одной стороны, такие минимальные поступления в конкурсную массу уменьшают потенциал будущего удовлетворения требований, но при этом пополняют массу должника быстрее. С другой стороны, сделка по продаже фиксирует заработок, обойдя стороной затяжные и затратные попытки принудительного исполнения»,— отметил эксперт. По словам Олега Пермякова, единственным способом защиты кредиторов могло стать участие в торгах. При наличии оснований они могут обжаловать результаты процедуры.

Ольга Воробьева