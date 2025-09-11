Олимпийский чемпион Садулаев не получил визу для участия в ЧМ по борьбе

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, выступающий в весовой категории до 97 кг, не получил шенгенскую визу для участия в чемпионате мира, который пройдет в Загребе. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Абдулрашид Садулаев

Фото: United World Wrestling Абдулрашид Садулаев

Борца заменит серебряный призер чемпионата мира-2021 Магомед Курбанов. В 2024 году Абдулрашид Садулаев не смог выступить на чемпионате Европы, поскольку ему было отказано во въезде в аэропорту Бухареста. Через год он не получил визу для участия в европейском первенстве, которое прошло в Братиславе. В активе 29-летнего Садулаева два олимпийских золота (2016, 2020), также он является шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

Чемпионат мира пройдет с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

Таисия Орлова