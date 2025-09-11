Денис Паслер запустил очистные сооружения в Ревде за 2,6 млрд рублей

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер запустил в тестовом режиме очистные сооружения в Ревде за 2,6 млрд руб. для обеспечения качественным водоотведением 60 тыс. горожан. «Проблемный объект, его долго строили, были проблемы с подрядчиком, после этого появился новый, видим, что объект готов и сегодня получил все документы»,— сказал он в ходе обхода комплекса.

Господин Паслер пояснил, что производительность очистных сооружений составит 20 тыс. куб. м в сутки. По его словам, многоступенчатая биологическая очистка с биореакторами избавит воду от загрязнения до уровня, соответствующего для рыбохозяйственных водоемов. «Проект важен с точки зрения экологии, по реке Чусовой находится ряд городов, и нужно чистить все сбросы, которые есть в населенных пунктах, эта задача нашего промышленного региона, чтобы появлялись такие крупные современные комплексы»,— подчеркнул врио губернатора.

Денис Паслер отметил, что власти приступят к созданию подобных объектов в Сысерти и Среднеуральске за 6 млрд руб. в ближайшие годы. Он пояснил, что в результате работ качественное водоотведение получат более 55 тыс. уральцев. «Мы на финише, до конца года объявим контракты, это решит не только экологические вопросы, связанных с водой в этих городах и очисткой всех сбросов и нечистот, но и даст возможность территориям развиваться с точки зрения строительства как жилищных, так и социальных объектов. Все очистные объекты там работают уже давно на пределах, они не дают возможность развиваться городам»,— добавил он.

Власти Свердловской области начали работы по модернизации комплекса очистных сооружений Ревды в 2018 году. Предполагалось, что производительность объекта составит 45 тыс. куб. м., а строительство и реконструкция двух пусковых комплексов обойдется в 1,7 млрд руб. До недавнего времени очистка стоков проводилась на станции 1964 года постройки, которая негативно влияла на экологию реки Чусовой.

Василий Алексеев, Ревда