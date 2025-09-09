На железнодорожном переезде под Приозерском поезд столкнулся с автомобилем

Сегодня утром на станции Мюллюпельто в Приозерском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием поезда и легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Во вторник, 9 сентября, в 07:08 водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся составом № 7582, следующим по маршруту Кузнечное — Санкт-Петербург. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за слишком близкого расстояния избежать столкновения не удалось.

В результате аварии никто не пострадал, состав продолжил движение с задержкой в 32 минуты.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Ленобласти.

Артемий Чулков