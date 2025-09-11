В Липецке ищут подрядчика для ремонта школы за 144 млн рублей

МКУ «Управление строительства города Липецка» ищет подрядчика для капитального ремонта школы №72 на улице Юных Натуралистов, 12А. Начальная стоимость контракта — 144,4 млн руб., следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

Согласно документации, победителю конкурса до 1 сентября 2026 года предстоит отремонтировать крышу и фасад здания, выполнить внутреннюю отделку, а также модернизировать системы водоснабжения и водоотведения, сети электроснабжения, теплоснабжения и вентиляции. Источник финансирования — городской бюджет. Гарантийный срок — пять лет.

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 26 сентября, итоги подведут 3 октября.

В начале сентября московское АО «УКС ИКС и Д» получило контракт на строительство корпуса Новопоселеновской средней школы под Курском за 882,6 млн руб.

