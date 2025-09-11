ЕЦБ присмотрелся к плюсам

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 11 сентября сохранил ставку по депозитам, определяющую курс денежно-кредитной политики (ДКП), на уровне 2%. Решение объясняется тем, что инфляция в зоне евро остается вблизи целевого показателя, а деловая активность расширяется. Обновленный прогноз регулятора предполагает рост экономики в 2025 году на 1,2%, а не на 0,9%, как ожидалось ранее. Пока, впрочем, не вполне ясно, чем для европейских компаний может обернуться разворачивание пошлин США. Аналитики не исключают сценария, при котором ради поддержки экономики регулятору все же придется пойти на дальнейшее смягчение ДКП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

На заседании 11 сентября ЕЦБ сохранил ставку по депозитам на уровне 2% — она, напомним, определяет курс денежно-кредитной политики регулятора. Базовая ставка, под которую банки занимают у ЕЦБ, и ставка по маржинальным кредитам, по которой они берут кредиты овернайт, по-прежнему составляют 2,15% и 2,4% соответственно. Цикл смягчения ДКП, напомним, был прерван на предыдущем заседании.

Решение, совпавшее с прогнозами аналитиков и участников рынка, стало возможным потому, что инфляция в зоне евро с марта колеблется вблизи целевого уровня 2%.

В августе она составила 2,1% после 2% в июле. Процесс торможения роста цен фактически закончился, заявила на пресс-конференции по итогам заседания глава регулятора Кристин Лагард. Обновленный прогноз ЕЦБ предполагает, что в целом в 2025 году потребительские цены вырастут на 2,1%, в 2026-м — на 1,7%. Пересмотр оказался незначительным — в июньском прогнозе оценки были на уровне 2% и 1,6% соответственно. При этом в ЕЦБ по-прежнему ждут, что без учета энергоносителей и продуктов питания инфляция (Core CPI) составит 2,4% в 2025 году и 1,9% в 2026-м.

Среди причин сохранения ставки на прежнем уровне — расширение деловой активности.

Отражающий ее состояние в производственном секторе индекс PMI в августе впервые с июня 2022 года оказался выше отметки 50 пунктов, отделяющей рост от сжатия (50,7 после 49,8 пункта в июле). Расширение активности фиксировалось в том числе во Франции и Испании, в Германии наблюдалось замедление спада. Впервые за почти три с половиной года в августе в зоне евро рос и субиндекс новых заказов. Такая динамика, по всей видимости, внушает ЕЦБ некоторый оптимизм: новый прогноз регулятора предполагает, что европейская экономика вырастет в этом году на 1,2%, а не на 0,9%, как ожидалось в июне. По словам Кристин Лагард, рост будет поддерживаться устойчивым внутренним спросом. Она также отметила, что уровень неопределенности вокруг торговых перспектив несколько снизился.

ЕЦБ традиционно не дал сигналов о следующих решениях, сославшись на важность изучения поступающих данных. Аналитики при этом не исключают дальнейшего смягчения ДКП — многое будет зависеть от того, насколько чувствительными для европейских компаний окажутся 15-процентные американские пошлины (подробнее см. “Ъ” от 22 августа).

Кристина Боровикова