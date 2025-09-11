Экс-председатель правления «Зенита» сыграет за «Амкал» в Кубке России по футболу

Бывший председатель правления петербургского «Зенита» 70-летний Александр Медведев попал в стартовый состав медиакоманды «Амкал» на матч третьего раунда «Пути регионов» FONBET Кубка России по футболу против белгородского «Салюта». Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-председатель правления «Зенита» Александр Медведев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Экс-председатель правления «Зенита» Александр Медведев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Медведев станет самым возрастным игроком в истории турнира. В матче второго раунда «Амкал» побил два рекорда России. Клуб включил в стартовый состав самого высокого (226 см) и самого молодого (14 лет) игроков — Павла Подкользина и Василия Гончарова соответственно.

С 2019 по 2025 год Александр Медведев занимал пост председателя правления «Зенита», также с 2023 по 2025 год был председателем совета директоров хоккейного клуба СКА.

Арнольд Кабанов