Экс-председатель правления «Зенита» сыграет за «Амкал» в Кубке России по футболу
Бывший председатель правления петербургского «Зенита» 70-летний Александр Медведев попал в стартовый состав медиакоманды «Амкал» на матч третьего раунда «Пути регионов» FONBET Кубка России по футболу против белгородского «Салюта». Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.
Экс-председатель правления «Зенита» Александр Медведев
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Господин Медведев станет самым возрастным игроком в истории турнира. В матче второго раунда «Амкал» побил два рекорда России. Клуб включил в стартовый состав самого высокого (226 см) и самого молодого (14 лет) игроков — Павла Подкользина и Василия Гончарова соответственно.
С 2019 по 2025 год Александр Медведев занимал пост председателя правления «Зенита», также с 2023 по 2025 год был председателем совета директоров хоккейного клуба СКА.