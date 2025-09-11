Нижегородская «Сладкая жизнь» стала лидером по числу франчайзинговых магазинов

Группа компаний «Сладкая жизнь» (Нижний Новгород) заняла первое место в рейтинге российских торговых компаний, развивающих собственные франчайзинговые проекты. По данным аналитической компании Infoline, «Сладкая жизнь» стала лидером рейтинга благодаря развитию сети магазинов под торговой маркой «Авокадо», которая на 11 сентября насчитывает 5860 торговых точек формата «у дома».

Как писал «Ъ», на втором месте рейтинга находится Х5Group с сетью магазинов «Около», в которую входят более 2,5 тыс. торговых точек. На третьем месте — ООО «Традиция» и ее сеть алкомаркетов «Штофф» (боле 2,2 тыс магазинов).

Как писал «Ъ-Приволжье», развивать франшизу «Авокадо» группа компания «Сладкая жизнь» начала в 2019 году. Тогда в компании говорили о планах за 1,5 года открыть около 500 торговых точек в 10 регионах России. Планировалось, что покупателями франшизы станут индивидуальные предприниматели, владеющие продовольственными магазинами.

Сейчас основная часть магазинов под маркой «Авокадо» работают в Центральном и Приволжском федеральных округах. Для подключенных к франшизе партнеров «Сладкая жизнь» индивидуально определяет инвестиции в проект и уровень доходности, а также выделяет средства на открытие магазинов. При этом у владельцев торговых точек остается свобода выбора поставщиков.

ГК «Сладкая жизнь» работает в 27 регионах России. В нее входят супермаркеты Spar, Eurospar, сеть дискаунтеров Smart, сеть «Авокадо», дистрибьюционный оператор «Свит Лайф Фудсервис» (работает с кафе, ресторанами, гостиницами и производит морепродукты под маркой «Рыбное дело»), Чернышихинский мясокомбинат (Нижегородская область), фабрика художественных промыслов «Городецкая роспись» и IT-компания 1221Systems. По итогам 2024 года оборот группы компаний 375 млрд руб.

Андрей Репин