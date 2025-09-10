Крупнейшие франчайзинговые FMCG-проекты

Компания Бренд Год запуска Число магазинов на 31 июля 2025 года Изменение с начала 2025 года (%) ГК «Сладкая жизнь» «Авокадо» 2019 5826 75,2 X5 Group «Около» 2023 2501 149,9 ООО «Традиция» Алкомаркеты «Штофф» 2014 2260 0,7 ГК «Далимо» «Домашкино» 2020 1969 17,9 Metro «Фасоль» 2012 1316 –6,0 ГК «Дикси» «Первым делом» 2019 430 1,9 ГК «Жизньмарт» «Жизньмарт» 2020 327 –8,4 ГК «Спар Мидл Волга» «Малинка» 2016 172 10,3 «Калина-Малина» «Калина-Малина» 2024 136 0,7 ГК «Аникс» «Корзинка» 2008 108 0,9 «Апельсин-Сити» «Апельсин-Сити» 2023 16 Без изменений