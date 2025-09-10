Крупнейшие франчайзинговые FMCG-проекты

|
|Компания
|Бренд
|Год запуска
|Число магазинов на 31 июля 2025 года
|Изменение с начала 2025 года (%)
|ГК «Сладкая жизнь»
|«Авокадо»
|2019
|5826
|75,2
|X5 Group
|«Около»
|2023
|2501
|149,9
|ООО «Традиция»
|Алкомаркеты «Штофф»
|2014
|2260
|0,7
|ГК «Далимо»
|«Домашкино»
|2020
|1969
|17,9
|Metro
|«Фасоль»
|2012
|1316
|–6,0
|ГК «Дикси»
|«Первым делом»
|2019
|430
|1,9
|ГК «Жизньмарт»
|«Жизньмарт»
|2020
|327
|–8,4
|ГК «Спар Мидл Волга»
|«Малинка»
|2016
|172
|10,3
|«Калина-Малина»
|«Калина-Малина»
|2024
|136
|0,7
|ГК «Аникс»
|«Корзинка»
|2008
|108
|0,9
|«Апельсин-Сити»
|«Апельсин-Сити»
|2023
|16
|Без изменений