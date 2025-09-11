В Челябинской области ожидаются заморозки до -2 °С

Ночные и утренние заморозки до -2 градусов Цельсия ожидаются в Челябинской области 12 и 13 сентября. О неблагоприятной погоде предупреждает региональный гидрометцентр.

По данным синоптиков, заморозки в воздухе и на поверхности почвы ожидаются в горах и низинах. В среднем по региону температура воздуха в ближайшие две ночи составит +2,+7 °С. Днем 12 сентября ожидается +10,+15 °С, ветер северной четверти с порывами до 13 метров в секунду, на юге возможны кратковременные дожди. В субботу 13 сентября днем потеплеет до +12,+17 °С, но будет северо-западный ветер 3-8 м/c. Осадки не прогнозируются.