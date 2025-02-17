Лизинг рассчитывает на бумагу

Книга заявок по облигациям ООО «Балтийский лизинг» серии БО-П15 объемом не менее 3 млрд рублей предварительно будет открыта 25 февраля с 11:00 до 15:00. Ориентир ставки купона — не более 24,5% годовых (доходность — не более 27,45% годовых). Другая лизинговая компания «Интерлизинг» установила на прошлой неделе ставку 4-го купона трехлетних облигаций серии 001P-10 объемом 3 млрд рублей на уровне 25,5% годовых. Активность этого бизнеса на долговом рынке, по словам экспертов, соответствует общему тренду увеличения займов корпоративных эмитентов, которые привлекли через облигации в 2024 году 6,86 трлн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С учетом позиции ЦБ инвесторы стремятся получить максимальную доходность, активно приобретая бумаги с фиксированным купоном

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ С учетом позиции ЦБ инвесторы стремятся получить максимальную доходность, активно приобретая бумаги с фиксированным купоном

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О том, что ООО «Балтийский лизинг» проведет сбор заявок 25 февраля, сообщили источники на финансовом рынке со ссылкой на материалы организатора, которым выступает инвестиционный банк «Синара». Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Техразмещение запланировано на 28 февраля. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Балтийский лизинг» на уровне ruАA–. В настоящее время в обращении находится восемь биржевых выпусков облигаций ООО «Балтийский лизинг» на 56,235 млрд рублей.

Другая петербургская компания «Интерлизинг» на прошлой неделе установила ставку четвертого купона бондов объемом 3 млрд рублей на уровне 25,5% годовых. Сообщение об этом появилось на портале раскрытия информации «Интерфакс — ЦРКИ» 13 февраля. Компания разместила выпуск в ноябре 2024 года, в рамках которого предусмотрены переменные ежемесячные купоны, рассчитываемые как сумма ключевой ставки Банка России на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред в размере 4,5% годовых. Агентство «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг ruА–. Сейчас в обращении находится семь выпусков биржевых облигаций ООО «Интерлизинг» на 24,8 млрд рублей.

Согласно данным Cbonds, в 2024 году корпоративные эмитенты привлекли на долговом рынке 6,86 трлн рублей, на треть улучшив показатель 2023 года в 5,2 трлн рублей.



Директор по работе с инвесторами «Интерлизинга» Николай Алексеев рассказал «Ъ-СПб», что более 40% в структуре фондирования компании приходится на биржевые облигации. «Мы высоко оцениваем эффективность размещения наших облигаций и ценим доверие инвесторов к компании. Средства от размещения облигаций мы направляем на финансирование основной деятельности: приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования для последующей передачи в лизинг. Мы планируем в будущем регулярно привлекать фондирование через размещение облигаций широкому кругу инвесторов. Развитие рынка долгового капитала очень важно для стабильного функционирования финансовой системы и лизингового рынка, в частности»,— сказал представитель компании.

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко, рейтинг «Интерлизинга» — не самый высокий, поэтому бумага компании предлагает более высокую доходность за риск, чем безрисковые облигации федерального займа (ОФЗ). «Выпуск достаточно привлекательный, если ключевая ставка ЦБ будет высокой или останется на том же уровне. Когда ключевая ставка пойдет вниз, купонная доходность данных облигаций будет снижаться. В отличие от вкладов в банках, доход на долговом рынке сейчас выше примерно на 3,5%, поскольку при снижении ключевой ставки уровень ставки по депозитам будет снижаться»,— обращает внимание господин Щербаченко.

У «Балтийского лизинга» более высокий уровень кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости, но его бумага является не самой безрисковой по сравнению с ОФЗ.

«Выпуск облигаций сегодня более выгоден для компаний, чем кредит, тем более облигаций, привязанных к ключевой ставке. В отличие от кредитов, средства, привлеченные через выпуск облигаций, дают большую мобильность предпринимателю. Предприятие само определяет срок заимствования, процентную ставку и объем привлекаемых ресурсов»,— объясняет доцент Финансового университета.



Начальник отдела доверительного управления КСП «Капитал УА» Дмитрий Хомяков обращает внимание, что сейчас на рынке корпоративных облигаций наблюдаются две основные тенденции, обусловленные ожиданиями дальнейших действий Банка России. В первую очередь это стремление инвесторов получить более высокую доходность в условиях высокой ключевой ставки ЦБ. «Тот факт, что на декабрьском заседании регулятор, вопреки прогнозам, не стал повышать ставку, подготовил рынок к мысли, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики завершен и приближается время, когда ЦБ приступит к снижению ставки. На февральском заседании ЦБ вновь не стал менять ставку, однако Эльвира Набиуллина все же не исключила ее повышения, если инфляция продолжит расти»,— отмечает он.

С учетом позиции ЦБ инвесторы стремятся получить максимальную доходность, активно приобретая бумаги с фиксированным купоном. У эмитентов другая ситуация: они, наоборот, ждут снижения ставки, чтобы как можно больше снизить расходы по обслуживанию долга. Некоторые именно по этой причине переносят размещение бумаг. «Однако с учетом того, что стоимость долга через размещение облигаций в результате все равно оказывается ниже процентов по кредитам, эмитенты больше ориентируются именно на рынок облигаций, на котором по той же причине высоких ставок сейчас наблюдается высокий спрос со стороны инвесторов»,— заключает эксперт КСП «Капитал УА».

Александра Тен