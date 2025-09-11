Эксперты ЭИСИ нашли на российских выборах «уравновешенную конкуренцию»

Российская политическая система сохраняет максимально широкий спектр политических предложений для избирателя, а партии к выборам-2025 предложили электорату «все, за исключением того, что запрещено». К такому выводу пришли 11 сентября участники круглого стола Экспертного института социальных исследований.

Представлены все точки зрения, и все политические игроки имеют возможность их высказать, отметил научный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций Никита Тюков. По его оценке, партии проявляют «рациональность поведения» и воздерживаются от «жестов» и «крика на весь мир»: вместо этого политики освоили современные электоральные технологии, которые позволяют точно таргетировать политический сигнал, что «не видно, но очень эффективно и выгодно».

Рационально ведут себя и избиратели, заметил господин Тюков: общество сплочено и «прекрасно понимает», что оценивать надо действия и «возможность партии сделать то, что она обещает». Отсутствие элементов шоу, присущих кампаниям в некоторых других государствах, россияне воспринимают спокойно, поскольку отличаются от других народов рациональностью, убежден эксперт. «Да и время сейчас военное, не до эмоций»,— добавил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Межпартийная борьба «существует, но идет в очень спокойном и уравновешенном режиме», то есть «без незаконных и грязных методов», констатировал, в свою очередь, политолог Владимир Шаповалов. А легитимность российских выборов в целом «обеспечивается самими избирателями, их активным участием и доверием к итогам голосования», заключил эксперт.

Григорий Лейба