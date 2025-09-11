ИНСОМАР: 58% опрошенных не против проголосовать электронно

Большинство опрошенных россиян утверждают, что участвуют «во всех или почти во всех выборах», и допускают для себя возможность дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Это следует из результатов опроса Института социального маркетинга (ИНСОМАР), проведенного накануне Единого дня голосования 12–14 сентября.

Согласно этим данным, готовы воспользоваться ДЭГ 58% респондентов, 39% исключают для себя этот способ голосования, 3% ответить затруднились. Доля противников онлайн-голосования заметно выше среди людей старше 60 лет (48% против 33–35% в других возрастных группах). В целом хорошо о ДЭГ осведомлены сегодня 43% опрошенных россиян, фрагментарно — 50% и лишь 7% услышали о таком способе голосовать впервые.

При этом большинство респондентов (62%) заявили социологам, что участвуют почти во всех выборах. Наибольший интерес к голосованию проявляют граждане старше 60 лет (76%), бюджетники (70%) и женщины (66%). А минимальная электоральная активность свойственна молодежи до 30 лет (40%), работникам коммерческой сферы (52%) и мужчинам (57%).

О тренировке систем ДЭГ перед Единым днем голосования читайте в материале «Ъ» «Дистанционная стабильность».

Божена Иванова