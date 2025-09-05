Дистанционная стабильность

В территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) сообщили об успешном завершении тренировки системы онлайн-голосования. В общей сложности в ней приняли участие более 160 тыс. избирателей, самыми активными оказались жители Самарской, Белгородской и Московской областей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Комиссия ТИК ДЭГ 5 сентября подвела итоги тренировки федеральной платформы ДЭГ, проходившей 3 и 4 сентября среди избирателей, подавших заявления об участии в онлайн-голосовании. В ней также смогли принять участие наблюдатели, назначенные участниками кампании и общественными палатами.

«Тренировка прошла без сколь-нибудь серьезных замечаний, от загрузки данных голосований до формирования протоколов — все штатно»,— сообщил “Ъ” председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов.

Также, по его словам, были протестированы технические средства наблюдения за ходом голосования: «Все работает».

Согласно предварительным данным, участие в тренировке приняли более 160 тыс. избирателей из почти 1,2 млн, имевших такую возможность, то есть явка составила около 13%. Проголосовали 98% от числа избирателей, получивших бюллетень. Самыми активными оказались избиратели Самарской области (здесь ДЭГ применяется на выборах депутатов Думы городского округа Кинель, «тренировочная» явка составила 32%), Белгородской (основные выборы — в областную думу, ДЭГ будет применяться на всей территории региона, явка составила 22%) и Московской области (выборы в органы местного самоуправления, явка составила 20%). Самая низкая активность участников онлайн-голосования наблюдалась в Чувашии и Томске (участие в тренировке приняли 7% зарегистрировавшихся для участия в ДЭГ избирателей), а также Северной Осетии (3%).

Напомним, что в этом году ДЭГ будет применяться на выборах в 24 регионах.

В шести — Карелии, Удмуртии, Липецкой, Самарской, Смоленской и Томской областях — оно будет использоваться на отдельных выборах, в остальных — на всех. Это Республика Коми, Северная Осетия, Чувашия, Севастополь, Пермский край, Ненецкий автономный округ, Архангельская, Белгородская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Московская, Новгородская, Псковская, Ростовская, Свердловская и Челябинская области.

Также на заседании ТИК ДЭГ 5 сентября комиссия утвердила свой регламент. По сравнению с прошлым годом в нем изменен порядок приема жалоб: теперь электронные обращения туда нужно будет отправлять через сайт Центризбиркома, пройдя аутентификацию при помощи «Госуслуг» (это общий порядок направления обращений в избирательные комиссии, утвержденный в июне этого года). В регламенте уточняется, что проверка поступления электронных обращений в дни проведения голосования с 8:00 до 20:00 по московскому времени проводится не реже чем каждые 60 минут.

Анастасия Корня