В Липецке Александр Конаныхин стал главой муниципального перевозчика

На пост генерального директора АО «Липецкий пассажирский транспорт» назначен Александр Конаныхин. Он вступил в должность 9 сентября, сменив Дмитрия Мартыненко, занимавшего ее с декабря 2024-го. Информация об этом появилась в базе данных Rusprofile.

Александр Конаныхин родился в 1968 году в Липецке. В 1997 году окончил местный государственный педагогический институт (ныне — Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского). Работал старшим лаборантом вуза, был директором нескольких компаний. В 2002 году стал заместителем гендиректора «Липецкэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр») по управлению персоналом, а в 2005 году возглавил филиал. В 2016 году занимал должность председателя правления ООО «Энергомонтажинвест». В январе 2017 года возглавил принадлежащее местным властям АО «Липецкая городская энергетическая компания». С 2011 года был депутатом облсовета от «Единой России», в действующий седьмой созыв не избирался.

По данным Rusprofile, АО «ЛПТ» зарегистрировано в декабре 2024 года в Липецке. Основной вид деятельности — регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении. Уставный капитал — 1,9 млн руб. Права учредителя осуществляет департамент экономического развития администрации Липецка. По итогам 2024 года компания получила 986 млн руб. выручки и ушла в убыток на 287 млн руб.

С 1 июня в Липецке стоимость проезда в общественном транспорте выросла до 36 руб. при оплате наличными и до 31 руб. — картой.

Кабира Гасанова