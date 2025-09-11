Группа «Аэрофлот» в августе снизила перевозки пассажиров до 5,8 млн человек

В августе группа «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) перевезла 5,8 млн пассажиров. Это на 1,7% меньше, чем в августе прошлого года, и на 2,1% больше, чем за прошлый месяц, следует отчетности группы.

Снижение по сравнению с показателями прошлого года объяснили влиянием «внешних факторов». Всего за восемь месяцев 2025 года группа перевезла 37,4 млн человек. В прошлом году этот показатель достигал 37,1 млн человек. По внутренним линиям перевезли 28,8 млн человек, на зарубежных рейсах — 8,6 млн человек.

В июле группа сообщала, что пассажиропоток сократился на 5,6% по сравнению с июлем прошлого года. Число рейсов за период также сократилось на 4,1% год к году и составило 17,3 млн. Количество перелетов внутри страны снизилось на 7,6%, а по международным маршрутам, наоборот, выросло на 6,5%.