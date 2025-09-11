МИД Испании вызвал российского дипломата из-за инцидента с БПЛА в Польше

Министерство иностранных дел Испании вызвало временного поверенного в делах России из-за налета беспилотников в Польше. Об этом ТАСС сообщили во внешнеполитическом ведомстве Испании. Информацию подтвердили и «РИА Новости» в российском посольстве в Мадриде.

«Министерство иностранных дел сегодня утром вызвало временного поверенного в делах посольства России в Мадриде, чтобы выразить осуждение недопустимого нарушения воздушного пространства Польши»,— рассказали собеседники ТАСС.

Польские власти сообщили о налете российских беспилотников на территорию страны в ночь на 10 сентября. Варшава назвала произошедшее нападением на НАТО и Евросоюз. Минобороны РФ сообщало, что российские войска атаковали объекты украинского ВПК, но максимальная дальность российских дронов, которые якобы пересекли воздушное пространство Польши, не превышает 700 км. Из-за инцидента с БПЛА российских дипломатов вызвали в МИД Польши, Литвы и Нидерландов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Неопознанные прилетающие объекты».

Лусине Баласян