«Челси» обвиняют в 74-х нарушениях правил Футбольной ассоциации Англии

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила лондонскому «Челси» обвинения в 74-х нарушениях правил, допущенных в период владения клубом российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Об этом сообщила пресс-служба FA.

«Челси» обвиняется в нарушениях регламента об агентах, регламента о работе с посредниками и регламента об инвестициях третьих лиц. В основном случаи несоблюдения правил были зафиксированы в период с 2010 по 2016 год. До 19 сентября «Челси» должен ответить на обвинения.

На сайте «Челси» появилось ответное заявление, в котором говорится, что перед продажей клуба в 2022 году группе владельцев стало известно «о потенциально неполной финансовой отчетности, касающейся исторических транзакций, и других потенциальных нарушениях правил FA». Сообщается, что после завершения сделки соответствующие регулирующие органы (в том числе FA) были уведомлены о имеющихся проблемах. В «Челси» отметили, что в ходе процесса клуб предоставил полный доступ к документации, тем самым продемонстрировав «беспрецедентную прозрачность».

В мае 2022 года Роман Абрамович продал «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Бёли за 4,25 млрд фунтов стерлингов, поскольку попал под санкции ЕС и Великобритании. Он владел клубом с 2003 года. За 19 лет команда завоевала 21 трофей, в том числе пять раз становилась чемпионом Англии, а также дважды выигрывала Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Таисия Орлова