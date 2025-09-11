Захарова назвала убийство Чарли Кирка спланированным

Факт того, что убийца американского политического активиста Чарли Кирка еще не найден, говорит о том, что это было спланированное преступление, заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«На сегодняшний момент не задержан никто, были сообщения о том, что кого-то взяли якобы по горячим следам, потом эти сообщения были дезавуированы, — сказала представитель МИД. — Я так понимаю, что пока еще не обнаружен реальный подозреваемый. Это говорит о том, что это убийство было спланировано»

Проблема политического насилия, по словам госпожи Захаровой, встала в США «в полный рост».

Накануне политический активист-консерватор Чарли Кирк был смертельно ранен во время выступления в Университете долины Юта. Соболезнование его близким принес президент США Дональд Трамп, чьим ярым сторонником был погибший.

