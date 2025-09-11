Лавров: удар Израиля по Дохе пришелся на посольский район

Под израильские удары попал посольский квартал. Он расположен рядом с дорогой, которую используют в том числе и российские дипломаты. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Сочи.

«Помимо всех геополитических аспектов, помимо практических последствий в виде, может быть, даже непреодолимых препятствий на пути дальнейшего развития диалога с целью урегулирования этой ситуации и с заложниками, и с боевыми действиями, помимо этого были подвергнуты опасности жизни простых граждан, жителей Дохи»,— сказал господин Лавров (цитата по ТАСС).

Восьмое министерское заседании Стратегического диалога Россия – ССАГПЗ прошло в Сочи 11 сентября. На открытии Сергей Лавров осудил атаку Израиля на Доху. Он также заверил, что Россия готова помогать коллегам из ССАГПЗ в выработке коллективной линии в формате Совета, ЛАГ (Лиги арабских государств) и ОИС (Организации исламского сотрудничества).

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива — региональная организация, в состав которой входят шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Цель организации — расширение сотрудничества стран-членов во всех областях и выработка общих позиций по ключевым международным и региональным проблемам. В 2011 году был инициирован стратегический диалог Россия — ССАГПЗ.

9 сентября ЦАХАЛ атаковал штаб руководства «Хамаса» в Дохе. В результате погибли сын лидера «Хамаса» Хаммам Аль-Хайя и директор офиса Халиля Аль-Хайи. Также был убит сотрудник внутренней безопасности Катара. Власти страны назвали произошедшее «трусливым нападением». Арабские лидеры выразили солидарность с Катаром. Президент США Дональд Трамп отметил, что операция в Дохе не отвечает интересам ни Соединенных Штатов, ни Израиля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Взрывы в Дохе вышли громкими».