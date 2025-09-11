Дорогие метры

По данным Nikoliers, в третьем квартале 2025 года средневзвешенная цена открытого предложения элитной недвижимости на первичном рынке Петербурга составила 748 тыс. рублей за «квадрат». Как отмечают собеседники «Review. Северо-Запад», с января этот показатель вырос на 15–25%. Вместе с тем опрошенные эксперты заявляют о снижении покупательской активности, которое может быть связано с ограниченным предложением, заградительными ценами, а также нецелесообразностью вывода денег из бизнеса или банковских доходных инструментов в текущих экономических условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты отмечают серьезное повышение цены на первичном рынке элитного жилья

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Эксперты отмечают серьезное повышение цены на первичном рынке элитного жилья

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Цены растут

Сегодня на первичном рынке жилья премиум- и элит-классов в Петербурге экспонируется 1,5 тыс. лотов в 36 комплексах, приводит данные Nikoliers.

При этом в начале 2025 года в открытой экспозиции было представлено на 13% меньше лотов — 1,3 тыс. квартир и апартаментов в 35 комплексах, а год назад (в сентябре 2024-го) — 1,5 тыс. лотов в 37 объектах. Таким образом, можно говорить о более или менее стабильном объеме предложения в высоком сегменте. «Новое предложение выходит на рынок сбалансированно: застройщики осторожно приступают к реализации объектов высокого класса. В ближайшие год-полтора, по мере снижения ставок по проектному финансированию, планируется запуск нескольких новых премиальных проектов»,— отмечает руководитель направления исследований по жилой недвижимости Петербурга агентства Nikoliers Ольга Рянкель.

Леонид Рысев, генеральный директор и основатель VIPFLAT, отмечает серьезное повышение цены на первичном рынке элитного жилья. «Застройщики ставят заградительные цены. По сути, полную оплату за новостройку они получают после сдачи дома — только через два-три года. С учетом инфляции (а реальная составляет почти 20–30%) и роста цен им выгоднее продавать меньше сейчас, а больше — потом, но дороже»,— комментирует Леонид Рысев.

По данным Nikoliers, на третий квартал 2025 года средневзвешенная цена открытого предложения в Петербурге составляет 748 тыс. руб./кв. м, средняя площадь — 82 кв. м. В NF Group сообщили показатели за полугодие: средневзвешенная цена «квадрата» за шесть месяцев выросла на 18%, до 932 тыс. руб./кв. м.

В агентстве BARNES Moscow подсчитали, что за полгода цена выросла на 15%, средневзвешенная стоимость квадратного метра превысила 940 тыс. рублей. Там же разделили сегменты: в среднем «квадрат» в премиум-резиденциях стоит почти 700 тыс. рублей — рост на 25% в сравнении с первым полугодием 2024 года. Средняя стоимость «квадрата» в делюкс-проектах увеличилась на 10%, до 1,2 млн рублей. Самой дорогой элитной локацией остался «Золотой треугольник» — квартал, который ограничен Невским проспектом, набережной реки Фонтанки и Дворцовой набережной. Здесь «квадрат» в среднем стоит 2,5 млн рублей.

Сдержанная активность

По данным Nikoliers, суммарный объем продаж по ДДУ в жилых проектах премиум- и элит-классов за первые семь месяцев 2025 года составил 547 ед. За аналогичный период 2024 года было заключено сопоставимое количество ДДУ — 566 ед. Интересно, что количество сделок год к году практически не снизилось, тогда как доля ипотеки значительно уменьшилась — до 15% за первые семь месяцев 2025 года против 43% в аналогичном периоде прошлого года. При этом средняя площадь сделки год к году снизилась на 8 кв. м, составив за январь — июль 2025 года 57 кв. м, уточняют аналитики. «Вместе с тем важно учесть, что значительная часть предложения приходится на введенные в эксплуатацию объекты и реализуется застройщиками по договорам купли-продажи — это примерно +20% к объему сделок. Драйвером продаж остается длительная рассрочка, в том числе адаптированная под индивидуальные сроки банковских депозитов покупателей»,— отмечает Ольга Рянкель.

В разговоре с «Review. Северо-Запад» Алия Ханбекова, директор департамента элитной жилой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, отметила, что по сравнению с итогами восьми месяцев прошлого года сейчас фиксируется снижение спроса на элитные новостройки Петербурга. «Основная причина — дефицит предложения, который неизбежно сдерживает активность покупателей»,— сказала она.

Еще одним сдерживающим фактором для роста спроса в элитном сегменте, по мнению Ольги Рянкель, выступает необходимость для целевой аудитории «вывести» деньги из бизнеса или банковских доходных инструментов, что в текущих условиях не всегда целесообразно. «Плюс покупка премиальной квартиры в большинстве случаев является улучшением жилищных условий и может быть отложена. Исключение — если расположение и характеристики жилого комплекса уникальны, и в этом случае важна грамотная работа девелопера в части планирования архитектурного решения, квартирографии и продуктового наполнения, а также маркетингового продвижения»,— поясняет эксперт.

При этом господин Рысев подчеркивает, что клиенты все равно предпочитают «первичку», нежели «вторичку», потому что для них важнее покупать «стильные, модные, впечатляющие проекты». В целом аудитория, нацеленная на них, выбирает не приобретать поддержанные объекты — ни машины, ни технику, ни квартиры. Но и вторичный рынок не стоит на месте, там иная ситуация, продолжает Леонид Рысев. «Сейчас многие собственники спешат продать квартиры по выгодному курсу, чтобы купить валюту. Это открывает шанс найти жилье дешевле рыночного»,— говорит эксперт.

Алла Михеенко