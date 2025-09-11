Коул: Трамп готов «сделать все» для нормализации отношений с Белоруссией

Президент США Дональд Трамп настроены на окончательную нормализацию отношений с Белоруссией. Об этом заявил заместитель помощника президента США Джон Коул во время переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко в Минске. По его словам, американская администрация и лично президент готовы «сделать все» для нормализации.

«Мы готовы, и президент Трамп готов, сделать все для того, чтобы наши взаимоотношения нормализовать окончательно»,— заявил Джон Коул, отметив, что «еще можно сделать очень много для того, чтобы эти отношения далее нормализовать, улучшать».

В частности, господин Коул заявил, что США хотят возобновить работу посольства в республике. Примерные сроки возвращения дипломатов США в Минск он не назвал. Президенту Белоруссии также вручили письмо и подарок от американского президента. Дональд Трамп передал белорусскому коллеге запонки с изображением Белого дома, а в письме заявил, что вместе с супругой «молится о здоровье и благополучии» господина Лукашенко.

Сегодня заместитель помощника президента США Джон Коул был принят Александром Лукашенко в Минске. По итогам переговоров близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 14 иностранных граждан, осужденных за шпионаж. Параллельно с этим президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в Литву прибыли 52 гражданина, освобожденных после заключения в Белоруссии.

