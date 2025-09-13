А кто убийца?

15 сентября 1890 года в курортном городке Торки на южном побережье Англии родилась Агата Кристи (в девичестве Агата Мэри Кларисса, леди Маллоуэн), одна из самых известных в мире писательниц детективного жанра. Ее книги входят в число самых читаемых, продаваемых и переводимых в мире. Их отличительные черты — закрученный сюжет и непредсказуемый финал. В честь 135-летия королевы детектива предлагаем вспомнить, кто оказался убийцей в самых известных ее произведениях,— или положиться на интуицию.

Предупреждение: тест содержит спойлеры. Это на случай, если вы по какой-то причине еще не знакомы с творчеством Агаты Кристи или планируете перечитать классику.