Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

А кто убийца?

Тест со спойлерами по детективам Агаты Кристи

15 сентября 1890 года в курортном городке Торки на южном побережье Англии родилась Агата Кристи (в девичестве Агата Мэри Кларисса, леди Маллоуэн), одна из самых известных в мире писательниц детективного жанра. Ее книги входят в число самых читаемых, продаваемых и переводимых в мире. Их отличительные черты — закрученный сюжет и непредсказуемый финал. В честь 135-летия королевы детектива предлагаем вспомнить, кто оказался убийцей в самых известных ее произведениях,— или положиться на интуицию.

Фото: 20th Century Studios

Фото: 20th Century Studios

Предупреждение: тест содержит спойлеры. Это на случай, если вы по какой-то причине еще не знакомы с творчеством Агаты Кристи или планируете перечитать классику.

1 / 9

«Убийство в “Восточном экспрессе”». Богатый американец с подозрительным прошлым заколот дюжиной ударов в купе. Его убил кто-то из едущих в поезде. У всех пассажиров вроде бы алиби. Кто же преступник?

2 / 9

«Десять негритят». Не знакомые друг с другом люди прибывают на безлюдный остров, принадлежащий таинственному мистеру Ониму, и начинают умирать один за другим. Полиция находит на острове десять трупов — гости были убиты по порядку, как в детской считалочке про негритят. Кто убийца?

3 / 9

«Смерть на Ниле». Молодая миллионерша Линнет убита из револьвера во время свадебного путешествия по великой реке. Из каюты исчезло ее дорогое ожерелье. Кто стрелял?

4 / 9

«Убийства по алфавиту». Неизвестный расправляется с не связанными между собой жертвами, выбирая имена в адресном справочнике по алфавиту. Перед каждым убийством он отправляет Эркюлю Пуаро письмо с предупреждением, но сыщик и полиция прибывают на место слишком поздно. Преступником в итоге оказывается...

5 / 9

«Убийство на поле для гольфа». Французский миллионер, опасавшийся за собственную жизнь, найден мертвым на своей вилле «Женевьева». Кто убийца?

6 / 9

«Скрюченный домишко». Престарелый миллионер Аристид Леонидис отравлен собственными глазными каплями, вколотыми ему вместо инсулина. Кто подменил лекарство и убил старика?

7 / 9

«Убийство в доме викария». Застрелен полковник Протеро — несимпатичный персонаж, имевший много недоброжелателей. Мисс Марпл догадалась, что за убийством стоит...

8 / 9

«Убийство Роджера Экройда». Богатый фабрикант заколот кинжалом в собственном доме в английской деревушке. Эркюль Пуаро с помощью местного доктора Шеппарда взялся за расследование. Кто оказался убийцей?

9 / 9

«Мышеловка». Гости английского пансиона отрезаны от остального мира снежной бурей. Выясняется, что среди них находится убийца, а вскоре в гостиной обнаруживают труп постоялицы. Кто убил?

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все