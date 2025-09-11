Чемпионы нашли свой вес
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд дерутся за четыре пояса в суперсредней категории
В субботу, 13 сентября, в Лас-Вегасе состоится бой, к которому ярлык очень особенного лепится без каких-либо усилий. Дерутся два боксера из верхней части всех рейтингов лучших бойцов — рейтингов не текущих, сиюминутных, а за годы и даже десятилетия — с шикарными карьерами. На кону в их, мексиканца Сауля Альвареса и американца Теренса Кроуфорда, противостоянии стоит титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг), который принадлежит Альваресу. А для Кроуфорда, недавнего полусредневеса, на кону еще и статус автора безумного редкого подвига. Мало кому в истории бокса удавалось взять чемпионское звание, скакнув ради него аж на две категории вверх.
Сауль Альварес (слева) примет Теренса Кроуфорда на своей территории — в суперсреднем весе
Фото: Steve Marcus / Getty Images
Боем, который пройдет на 65-тысячном Allegiant Stadium, на боксерский рынок врывается новый игрок с громадными возможностями. TKO Boxing родилась весной как партнерство Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии, уже давно проводящего топовые поединки и возложившего на себя функции инвестора, и его руководителя Турки Аль аш-Шейха с американской TKO Group Holdings. Она объединяет UFC и WWE, основные промоушены в смешанных единоборствах и реслинге с их опытом и передовыми технологиями в области устройства всяких интересных шоу в жестких и кровавых жанрах. И это, конечно, заход не осторожный, с карты помельче, чтобы не жалко, а сразу с козыря. И не просто козыря, а, можно сказать, козырного туза.
Пытаясь описать значение матча, ESPN для своего анонса изобрел неплохую метафору. В боксе давно существует Зал славы, в который попадают всякие выдающиеся персоны с несомненными, всеми признанными заслугами. Место в нем и 35-летний Сауль Альварес, и 37-летний Теренс Кроуфорд уже, понятно, себе обеспечили — получат после того, как расстанутся со спортом. Но можно представить, что для боксеров придумали и свою гору Рашмор, на которую помещают изображения не просто выдающихся персон, а персон избранных, величайших. Таких — единицы.
Субботний бой Альвареса и Кроуфорда — это для каждого из них шанс застолбить за собой право красоваться на такой скале рядом с богами бокса вроде Мохаммеда Али.
Если и преувеличение, то совсем небольшое, потому что почти любой, кто интересуется боксом, имена, которые будут объявлять в Лас-Вегасе, произносит с придыханием и трепетом: люди, на чью схватку выделен призовой фонд в $200 млн, ведь и в самом деле исключительные.
Сауль Альварес выйдет на поединок в ранге абсолютного, то есть владеющего всеми четырьмя значимыми поясами — Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO),— чемпиона в суперсреднем весе. Но это так себе характеристика мексиканца, чересчур сжатая и неполная.
Про Альвареса, раньше царившего в весе среднем (до 72,6 кг), надо знать, что он долго занимал верхнюю строчку в большинстве классификаций лучших бойцов вне зависимости от категории, и особых споров по поводу того, а заслуженно ли занимает, не было, хотя неординарных талантов по соседству хватало.
Его техника, арсенал движений и трюков потрясали даже тех, кто прожил в боксе жизнь. Его смогли одолеть всего два боксера: в 2013 году совсем молодой и сырой Сауль Альварес уступил другому гению, но гению матерому — Флойду Мейуэзеру, а в 2022-м, смело прыгнув в полутяжелый вес (до 79,4 кг), споткнулся на каким-то образом раскусившем все его повадки россиянине Дмитрии Биволе. Осечка подпортила Альваресу, спустившемуся затем в суперсредний вес и продолжившему побеждать, имидж, но не настолько, чтобы ореол вокруг него померк. Все равно остается фигурой исключительно притягательной.
Про масштаб Теренса Кроуфорда неплохо рассказывают и голые цифры. Провел в профессиональной карьере 41 бой и все выиграл, хотя пересекался с кучей знаменитостей.
Некоторых них — британца Амира Хана, американца Эррола Спенса — уничтожал безжалостно. Завоевал чемпионские пояса в четырех весовых категориях — от легкого веса (до 61,2 кг) до первого среднего (до 69,9 кг). В первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) был абсолютным чемпионом. Если возьмет верх над Альваресом, установит рекорд: в трех категориях еще никому по четыре пояса собрать не удавалось.
В общем, величины примерно равнозначные со всех точек зрения. У букмекеров, впрочем, немножко выше котируется все равно Сауль Альварес. И эксперты с мнением особенной ценности, такие как легендарный супертяжеловес Майк Тайсон, без которого, как и без Али, монументу в честь богов бокса точно было бы не обойтись, с ними в целом согласны. Тайсон сказал, что хотел бы, чтобы выиграл Кроуфорд, его любимый боец, но честно признался, что более вероятным считает иной сценарий. Но все понятно.
В случае с Саулем Альваресом есть наблюдение, заставляющее в нем слегка сомневаться. После неудачи в бою с Дмитрием Биволом он стал как-то скучнее и боязливее, а поединков повышенной, скажем так, опасности словно избегал.
Дрался с бывшим конкурентом в борьбе за статус короля среднего веса казахстанцем Геннадием Головкиным, который в момент очередного столкновения с мексиканцем, в 40 лет, вступил в фазу стремительного карьерного заката. Дрался с американцем Джермеллом Чарло, кажется заранее испугавшимся оппонента. Дрался по большому счету с рядовыми боксерами типа британца Джона Райдера или кубинца Вильяма Скулла, которого одолел в мае. При этом никого из тех шести бойцов, что встали у него на пути после срыва в матче с Биволом, Альварес не нокаутировал, со всеми провозился 12 раундов, стараясь не рисковать. А с Кроуфордом без риска, рутинной манерой, видимо, не обойтись — не тот уровень.
Но в случае с Теренсом Кроуфордом повод для сомнений еще более очевидный. Между первым средним и суперсредним весом, в котором он, кстати, провел один-единственный бой — год назад с узбеком Исраилом Мадримовым,— 6,5 кг, серьезная дистанция. Это прыжок не в следующую категорию, а через категорию, средний вес. Таких история бокса знала крайне мало, а успешные, вылившиеся в добычу чемпионского звания вообще можно пересчитать на пальцах. Причем часть из них относится к эпохе давнишней — 1930-м, 1950-м годам.
Да и предыдущий нынешнее поколение поклонников бокса тоже вряд ли помнит. Дело было в 2003 году, когда американский полутяж Рой Джонс решил покорить супертяжелый вес и задумку реализовал, выиграв у соотечественника Джона Руиса, владевшего поясом WBA. Однако в качестве зацепки для фанатов Теренса Кроуфорда то событие как-то глупо рассматривать. Рой Джонс — такой же бесспорный гений бокса, как и участники субботнего поединка в Лас-Вегасе. А увалень Руис был классическим случайным чемпионом, выкинутым на вершину счастливыми обстоятельствами. И своя территория, на которую прежде всего ставят поклонники Альвареса, была для него никудышным помощником.