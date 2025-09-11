Чемпионы нашли свой вес

В субботу, 13 сентября, в Лас-Вегасе состоится бой, к которому ярлык очень особенного лепится без каких-либо усилий. Дерутся два боксера из верхней части всех рейтингов лучших бойцов — рейтингов не текущих, сиюминутных, а за годы и даже десятилетия — с шикарными карьерами. На кону в их, мексиканца Сауля Альвареса и американца Теренса Кроуфорда, противостоянии стоит титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг), который принадлежит Альваресу. А для Кроуфорда, недавнего полусредневеса, на кону еще и статус автора безумного редкого подвига. Мало кому в истории бокса удавалось взять чемпионское звание, скакнув ради него аж на две категории вверх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сауль Альварес (слева) примет Теренса Кроуфорда на своей территории — в суперсреднем весе

Фото: Steve Marcus / Getty Images Сауль Альварес (слева) примет Теренса Кроуфорда на своей территории — в суперсреднем весе

Фото: Steve Marcus / Getty Images

Боем, который пройдет на 65-тысячном Allegiant Stadium, на боксерский рынок врывается новый игрок с громадными возможностями. TKO Boxing родилась весной как партнерство Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии, уже давно проводящего топовые поединки и возложившего на себя функции инвестора, и его руководителя Турки Аль аш-Шейха с американской TKO Group Holdings. Она объединяет UFC и WWE, основные промоушены в смешанных единоборствах и реслинге с их опытом и передовыми технологиями в области устройства всяких интересных шоу в жестких и кровавых жанрах. И это, конечно, заход не осторожный, с карты помельче, чтобы не жалко, а сразу с козыря. И не просто козыря, а, можно сказать, козырного туза.

Пытаясь описать значение матча, ESPN для своего анонса изобрел неплохую метафору. В боксе давно существует Зал славы, в который попадают всякие выдающиеся персоны с несомненными, всеми признанными заслугами. Место в нем и 35-летний Сауль Альварес, и 37-летний Теренс Кроуфорд уже, понятно, себе обеспечили — получат после того, как расстанутся со спортом. Но можно представить, что для боксеров придумали и свою гору Рашмор, на которую помещают изображения не просто выдающихся персон, а персон избранных, величайших. Таких — единицы.

Субботний бой Альвареса и Кроуфорда — это для каждого из них шанс застолбить за собой право красоваться на такой скале рядом с богами бокса вроде Мохаммеда Али.

Если и преувеличение, то совсем небольшое, потому что почти любой, кто интересуется боксом, имена, которые будут объявлять в Лас-Вегасе, произносит с придыханием и трепетом: люди, на чью схватку выделен призовой фонд в $200 млн, ведь и в самом деле исключительные.

Сауль Альварес выйдет на поединок в ранге абсолютного, то есть владеющего всеми четырьмя значимыми поясами — Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO),— чемпиона в суперсреднем весе. Но это так себе характеристика мексиканца, чересчур сжатая и неполная.

Про Альвареса, раньше царившего в весе среднем (до 72,6 кг), надо знать, что он долго занимал верхнюю строчку в большинстве классификаций лучших бойцов вне зависимости от категории, и особых споров по поводу того, а заслуженно ли занимает, не было, хотя неординарных талантов по соседству хватало.

Его техника, арсенал движений и трюков потрясали даже тех, кто прожил в боксе жизнь. Его смогли одолеть всего два боксера: в 2013 году совсем молодой и сырой Сауль Альварес уступил другому гению, но гению матерому — Флойду Мейуэзеру, а в 2022-м, смело прыгнув в полутяжелый вес (до 79,4 кг), споткнулся на каким-то образом раскусившем все его повадки россиянине Дмитрии Биволе. Осечка подпортила Альваресу, спустившемуся затем в суперсредний вес и продолжившему побеждать, имидж, но не настолько, чтобы ореол вокруг него померк. Все равно остается фигурой исключительно притягательной.

Про масштаб Теренса Кроуфорда неплохо рассказывают и голые цифры. Провел в профессиональной карьере 41 бой и все выиграл, хотя пересекался с кучей знаменитостей.

Некоторых них — британца Амира Хана, американца Эррола Спенса — уничтожал безжалостно. Завоевал чемпионские пояса в четырех весовых категориях — от легкого веса (до 61,2 кг) до первого среднего (до 69,9 кг). В первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) был абсолютным чемпионом. Если возьмет верх над Альваресом, установит рекорд: в трех категориях еще никому по четыре пояса собрать не удавалось.

В общем, величины примерно равнозначные со всех точек зрения. У букмекеров, впрочем, немножко выше котируется все равно Сауль Альварес. И эксперты с мнением особенной ценности, такие как легендарный супертяжеловес Майк Тайсон, без которого, как и без Али, монументу в честь богов бокса точно было бы не обойтись, с ними в целом согласны. Тайсон сказал, что хотел бы, чтобы выиграл Кроуфорд, его любимый боец, но честно признался, что более вероятным считает иной сценарий. Но все понятно.

В случае с Саулем Альваресом есть наблюдение, заставляющее в нем слегка сомневаться. После неудачи в бою с Дмитрием Биволом он стал как-то скучнее и боязливее, а поединков повышенной, скажем так, опасности словно избегал.

Дрался с бывшим конкурентом в борьбе за статус короля среднего веса казахстанцем Геннадием Головкиным, который в момент очередного столкновения с мексиканцем, в 40 лет, вступил в фазу стремительного карьерного заката. Дрался с американцем Джермеллом Чарло, кажется заранее испугавшимся оппонента. Дрался по большому счету с рядовыми боксерами типа британца Джона Райдера или кубинца Вильяма Скулла, которого одолел в мае. При этом никого из тех шести бойцов, что встали у него на пути после срыва в матче с Биволом, Альварес не нокаутировал, со всеми провозился 12 раундов, стараясь не рисковать. А с Кроуфордом без риска, рутинной манерой, видимо, не обойтись — не тот уровень.

Но в случае с Теренсом Кроуфордом повод для сомнений еще более очевидный. Между первым средним и суперсредним весом, в котором он, кстати, провел один-единственный бой — год назад с узбеком Исраилом Мадримовым,— 6,5 кг, серьезная дистанция. Это прыжок не в следующую категорию, а через категорию, средний вес. Таких история бокса знала крайне мало, а успешные, вылившиеся в добычу чемпионского звания вообще можно пересчитать на пальцах. Причем часть из них относится к эпохе давнишней — 1930-м, 1950-м годам.

Да и предыдущий нынешнее поколение поклонников бокса тоже вряд ли помнит. Дело было в 2003 году, когда американский полутяж Рой Джонс решил покорить супертяжелый вес и задумку реализовал, выиграв у соотечественника Джона Руиса, владевшего поясом WBA. Однако в качестве зацепки для фанатов Теренса Кроуфорда то событие как-то глупо рассматривать. Рой Джонс — такой же бесспорный гений бокса, как и участники субботнего поединка в Лас-Вегасе. А увалень Руис был классическим случайным чемпионом, выкинутым на вершину счастливыми обстоятельствами. И своя территория, на которую прежде всего ставят поклонники Альвареса, была для него никудышным помощником.

Алексей Доспехов