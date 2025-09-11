МИД Венгрии прокомментировал решение суда ЕС по АЭС «Пакш-2»

Венгрия все еще планирует подключить два новых блока АЭС «Пакш» в начале 2030-х годов. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

По словам господина Сийярто, подключение новых блоков АЭС позволит сделать «огромный шаг вперед в обеспечении энергетической безопасности Венгрии» (цитата по «РИА Новости»).

Он также добавил, что постановление суда ЕС об отмене разрешения Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства АЭС «Пакш-2» российской компанией не замедляет реализацию проекта. Напротив, инвестиции ускорились, подчеркнул министр.

Сегодня Европейский суд юстиции в Люксембурге отменил разрешение Еврокомиссии (ЕК) на финансирование Венгрией строительства ядерных реакторов на АЭС «Пакш-2» российской компанией Nizhny Novgorod Engineering. Такое решение суд принял из-за того, что ЕК не удостоверилась в соответствии предоставления помощи регламенту ЕС о госзакупках.