Суд ЕС запретил госфинансирование расширения АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Европейский суд юстиции в Люксембурге отметил разрешение Еврокомиссии (ЕК) на финансирование Венгрией строительства ядерных реакторов на АЭС «Пакш-2» российской компанией Nizhny Novgorod Engineering. Это следует из постановления, размещенного на сайте суда Европейского союза.

Этим решением европейский суд юстиции удовлетворил апелляцию, которую подала Австрия.

Перед вынесением вердикта Еврокомиссия должна была убедиться, что предоставление помощи Венгрией на строительство двух реакторов соответствует регламенту ЕС о госзакупках, следует из документа. В суде отметили, что изначально соглашение о финансировании было заключено без проведения публичных торгов.