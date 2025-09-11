Захарова: Польша проиграла в глазах своих граждан в сравнении с Белоруссией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение Польши закрыть границу с Белоруссией. По ее мнению, польские власти лишили собственных граждан свободы передвижения.

В Telegram дипломат рассказала, что в прошлом году посещала Брест и Хатынь и видела там большое количество автомобилей с польскими номерами. По ее словам, поляки приезжали отдохнуть и закупить продукты «прекрасного качества, огромного разнообразия и по адекватным ценам». Она подчеркнула, что белорусские власти не создавали никаких преград для пребывания иностранцев. И те могли заметить «разницу между тем, что им про Белоруссию рассказывают польские СМИ, и тем, что есть на самом деле».

Мария Захарова считает, что власти Польши проиграли «сравнение своей "демократии" с придуманным "кровавым тоталитаризмом"» и теперь «перекрыли своим же гражданам возможность свободного передвижения». «Такая вот "либерализьма"», — подытожила представитель МИД РФ.

В четверг Погранкомитет Белоруссии сообщил, что власти Польши уведомили о закрытии с 12 сентября последних действующих пунктов пропуска на границе.