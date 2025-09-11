Экс-глава Минфина Задорнов: ни о какой рецессии в экономике говорить невозможно

Российская экономика может вырасти на 1-1,2% в 2025 году. Такой прогноз сделал экс-министр финансов России Михаил Задорнов. Основными факторами роста он назвал снижение Центробанком ключевой ставки и хороший урожай. По данным Росстата, рост ВВП России за январь-июль составил 1,2% в годовом выражении, что соответствует оценкам Минэкономики.

«В прошлом году у нас было очень серьезное негативное влияние спада АПК, впервые за четыре года на 3% сократилось в реальном выражении производство аграрной продукции... В прошлом году был очень плохой вылов, прежде всего на Дальнем Востоке, лососевых — в этом году он в три раза больше»,— пояснил Михаил Задорнов в открытом интервью Клуба Коммерсантъ и «Ъ-деньги». Кроме прямого влияния на ВВП, это сдерживает инфляцию, подчеркнул экономист.

Господин Задорнов напомнил, что в четвертом квартале года, как правило, вводятся в эксплуатацию большое количество строительных и промышленных объектов. «В четвертом квартале не может быть резкий дополнительный спад»,— добавил он. Экономист также отметил, что снижение ключевой ставки окажет позитивное влияние и на институт кредитования.

В начале сентября глава Сбербанка Герман Греф говорил о риске возможной рецессии. Он подчеркнул, что экономика охлаждается, и важно не допустить перехода этого процесса в стагнацию, так как «потом заводить экономику будет значительно сложнее, чем ее охлаждать». Чтобы этого избежать, считает банкир, ЦБ должен опустить ключевую ставку до 12%.