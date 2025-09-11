Экс-глава Минфина Задорнов ожидает снижения ставки до 14–15% к концу года

При проведении Центробанком (ЦБ) «последовательной политики» ключевая ставка дальше должна снижаться, заявил бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов в открытом интервью Клуба Коммерсантъ и «Ъ Деньги». Он ожидает, что к концу года ставка может снизиться до 14–15%.

При этом господин Задорнов уточнил, что делать более детальные прогнозы можно будет только после того, как будет подготовлен проект бюджета на 2026 год.

ЦБ в июне впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку — с рекордных 21% до 20% годовых. На историческом максимуме показатель продержался более семи месяцев — с конца октября прошлого года. В июле регулятор вновь снизил ставку, в этот раз на 2 процентных пункта — до 18% годовых. Завтра совет директоров ЦБ проведет очередное заседание по этому вопросу.

