iPhone 17 собирает предзаказы

Российские сети открыли предзаказы на iPhone 17. Мировые продажи стартуют 19 сентября. На американском рынке стоимость устройств начинается от $800, а в России — от 110 тыс. руб. На маркетплейсах, впрочем, уже есть варианты и за 600 тыс. руб. При этом ритейлеры по-прежнему до конца не понимают, как законно реализовывать продукцию от Apple без предустановленных приложений RuStore и Мах. Тему продолжит Анжела Гаплевская.

8 сентября на презентации в Сан-Франциско Тим Кук явил миру семь новых моделей смартфонов от Apple. Особенно блистал в линейке сверхтонкий iPhone 17 Air с титановым корпусом — не только самая легкая, но и самая прочная модель от производителя, по их заявлениям. Для россиян она оказалась даже выгоднее предыдущих версий, говорит PR-директор компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Коляда: «Новое поколение iPhone получилось в России дешевле предыдущего в момент предзаказа благодаря укреплению курса рубля. И мы уверены, что это сделает линейку iPhone 17 еще более популярной. Устройство предлагает увеличенную производительность, серьезно обновленную систему камер, увеличенную диагональ дисплея и ускоренную зарядку до 50% за 20 минут».

В магазинах, как делятся с “Ъ FM” ритейлеры, новинки должны к концу сентября. Впрочем, в России они все равно традиционно почти в два раза дороже, чем на родном рынке. И пока непонятно, когда сети смогут сбавить цену, рассказывает менеджер по закупкам X-Com Антон Гусев: «Мы обычно стараемся в первую волну не привозить товар в магазины по той причине, что он будет реализовываться поставщиками по завышенным ценам. Продавцы в арабских странах, например, увидев хороший спрос, могут долго не опускать цену».

Apple на следующий день после презентации новых смартфонов сняла с продажи сразу четыре популярные модели iPhone: 15 и 15 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Поэтому вскоре они могут стать дефицитным товаром, допускает руководитель по продуктовому PR ПАО МТС Дмитрий Михайлов: «Снятие с производства предыдущих моделей, линеек — это обычная ежегодная практика для Apple. Так было с iPhone 14, с iPhone 13. Делается это для того, чтобы наращивать продажи именно новых моделей».

С 1 сентября на новых телефонах должны быть предустановлены RuStore и государственный мессенджер Мах. Как писали СМИ, летом Apple якобы вступила в переговоры с российскими властями, впрочем национальные разработки на iPhone 17 обозреватели так и не увидели. По итогу продавцы вынуждены реализовывать модель с помощью лазейки в законе, рассказывает руководитель пресс-службы ReStore Людмила Семушина: «Мы и другие ритейлеры уже информируем наших покупателей о том, что у нас нет RuStore на определенной технике.

Самые главные риски, которые на сегодняшний день стоят перед всеми продавцами, — злоупотребление законом "О правах потребителей". Например, купив телефон, о котором мы заранее информировали, клиент через какое-то время может вернуться с претензиями о том, что он некачественный».

На цену такой «дефект» никак не влияет, отмечают ритейлеры. Однако как следует из новой версии закона о защите прав потребителей, при продаже смартфонов для пользователей не должно быть ограничений при работе предустановленных приложений. Вступившие в силу поправки также предусматривают штрафы до 200 тыс. руб. для юридических лиц. За соблюдением мер следит Роспотребназдор.

Но кого наказывать, пока непонятно, отмечает директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов: «Речь идет о том, что продажа таких устройств запрещена, то есть вся ответственность будет лежать на продавцах. Однако, если устройство не соответствует требованиям нормативного регулирования, оно считается устройством с недостатком, и я не исключаю, что многие крупные компании могут от продажи таких устройств отказаться.

А если на них будет спрос, а он явно будет, то сместится в область черного и серого рынков».

Остается только ждать первого прецедента, говорят эксперты. До тех пор, кажется, и крепкий рубль не сможет сгладить ситуацию. На фоне риска новых санкций внебиржевой курс доллара в среду в моменте превышал 87 руб.

Анжела Гаплевская