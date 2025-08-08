Контейнерные перевозки на СвЖД выросли на 13,3% с начала года
Перевозки контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) на Свердловской железной дороге (СвЖД) выросли на 13,3% в январе-июле текущего года по сравнению с тем же периодом 2024 года, сообщили в пресс-службе СвЖД.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Всего за семь месяцев со станций СвЖД внутри страны и на экспорт отправили 282,5 тыс. груженых и порожних контейнеров, при этом экспортные перевозки выросли в 1,3 раза и составили 135 тыс. Больше всего в контейнерах в ДФЭ отправляли следующие грузы:
- химикаты и сода (71,8 тыс.);
- химические и минеральные удобрения (23,4 тыс.);
- лесные грузы (21,8 тыс.);
- нефть и нефтепродукты (18,8 тыс.);
- бумага (16,4 тыс.).
Лидерами по динамике стали химические и минеральные удобрения (рост в 4,5 раза), строительные грузы и черные металлы (в 1,5 раза), цветные металлы (в 1,4 раза) и продовольственные товары (рост на 18%).
В целом к концу июля в контейнерах перевезли 3,7 млн тонн различных грузов (+12%).
Напомним, в первом полугодии на СвЖД перевезли 244,6 тыс. контейнеров в ДФЭ, что на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Во внутреннем сообщении отправлено 127,6 тыс. ДФЭ (рост на 0,2%).