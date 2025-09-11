«Трактор» получит 157 млн рублей от КХЛ за прошедший сезон

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» получит от Континентальной хоккейной лиги 157,2 млн руб. по итогам сезона 2024/2025. Всего между командами распределили рекордную сумму 2,1 млрд руб., что почти в два раза превышает показатель предыдущего сезона, сообщает пресс-служба КХЛ.

Фото: Олег Кормильцев

Наибольшую выплату в размере 188,7 млн руб. получил победитель прошлого сезона — ярославский «Локомотив». Финалист «Трактор» на втором месте. В топ-10 также вошел магнитогорский «Металлург», который получит 106,8 млн руб.

Выплаты сформированы на базе доходов от продажи телевизионных и беттинг-прав, а также целевого финансирования. Между клубами 30% от общей суммы распределяются пропорционально в соответствии с оценкой за спортивные достижения. Еще 70% — на основе рейтинга клубов по девяти показателям, в том числе финансирование, своевременная оплата трудов хоккеистов, посещаемость и заполняемость арен, доходы от реализации лицензионной и билетной программы, работа со СМИ и другим.

КХЛ рекомендует клубам направить выплаты на совершенствование сервиса для игроков, например, закупку или модернизацию оборудования для сервисных зон, создание восстановительных зон. Также средства можно потратить на обновление инфраструктуры домашних арен, организацию развлекательных мероприятий в регионе и другие направления.