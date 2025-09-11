Внук де Голля на Петербургском культурном форуме назвал русских «мудрым народом»

Внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер назвал россиян «мудрым народом», выступая на XI Петербургском международном культурном форуме. По его словам, Россия является хранилищем культуры и фундаментальных ценностей, в то время как из Европы пытаются сделать исключительно экономическое пространство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Господин де Голль заявил, что накануне побывал на открытии сезона в Мариинском театре вместе с супругой. Он назвал балет прекрасным и выразил сожаление, что во Франции многие артисты не желают признавать очевидные вещи. Он призвал протянуть руку помощи несчастному Западу, который сейчас обеднел.

Внука экс-президента Франции поддержал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, который напомнил, что Западу необходимо перестать отменять русскую культуру и язык. По его мнению, политические разногласия не должны влиять на культуру. Чиновник привел в пример тот факт, что наша страна не отменяет зарубежные произведения искусства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в рамках культурного форума гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский 13 сентября подпишет стратегическое соглашение с генеральным секретарем Национального музея Султаната Оман Джамалем аль-Мусави о создании центра-спутника «Эрмитаж – Султанат Оман».

Андрей Маркелов