Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский 13 сентября подпишет стратегическое соглашение с генеральным секретарем Национального музея Султаната Оман Джамалем аль-Мусави о создании центра-спутника «Эрмитаж – Султанат Оман».

Церемония пройдет в рамках 11-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Соглашение также включает в себя обмен залами, проведение совместных выставок и реставрационных проектов, обучение оманских реставраторов в Петербурге.

В этом году в Национальном музее ближневосточного государства проходила выставка «Неорусский стиль» из собрания Эрмитажа. Отметим, что господин Пиотровский в 2024 году категорически отрицал создание каких-либо центров-спутников за пределами России.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 10 сентября глава кабмина Михаил Мишустин переназначил Пиотровского на должность гендиректора Государственного Эрмитажа. Он продолжит руководить музеем в Петербурге в течение следующих пяти лет.

Андрей Маркелов