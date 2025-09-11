Основательница BelkaCar вернется на пост гендиректора компании

Соосновательница каршеринга BelkaCar Лориана Сардар вернется на пост генерального директора компании (АО «Каршеринг»), сообщили в пресс-службе сервиса.

Госпожа Сардар сменит в должности Дмитрия Попова. Он останется в совете директоров компании и займет пост старшего вице-президента компании (заместителя гендиректора по операционной эффективности). Господин Попов занимал пост гендиректора с 2022 года, Лориана Сардар, как сообщали в BelkaCar, ушла тогда на место управляющего партнера и отвечала за развитие новых продуктов и направлений работы сервиса.

Рокировку кадров в BelkaCar назвали «запланированным шагом в реализации долгосрочной стратегии компании». В планах каршеринга, в том числе, расширение предложения по продукту «Долгие аренды» и налаживание сотрудничества с локальными центрами туризма.

Сервис каршеринга BelkaCar был запущен в октябре 2016 года тремя однокурсницами Калифорнийского государственного университета: Лорианой Сардар, Екатериной Макаровой и Еленой Мурадовой. Как писал «Ъ» в апреле этого года, компания работает над привлечением 2 млрд руб. инвестиций в рамках подготовки к IPO.

