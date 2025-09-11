Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Екатеринбурге с 22 сентября по 30 ноября перекроют улицу Советских женщин

В Екатеринбурге с 22 сентября по 30 ноября будет закрыто движение по улице Советских Женщин на участке от улицы Шаумяна до улицы Федорова.Как сообщили в мэрии, специалисты ООО «Брусника» будут прокладывать новый водопровод.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Для автомобилистов предусмотрены объездные маршруты по улицам Шаумяна, Хасановской и Федорова. Отмечается, что маршруты общественного транспорта останутся без изменений.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Екатеринбурге 20 сентября перекроют несколько улиц из-за всероссийского забега «Кросс нации».

Полина Бабинцева

