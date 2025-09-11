Лавров: удары Израиля по Дохе ведут к дестабилизации на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в результате ударов Израиля по Дохе резко возросла военно-политическая напряженность на Ближнем Востоке. По его словам, такие действия заслуживают «самого решительного осуждения».

«Мы с глубокой озабоченностью восприняли сообщение об этой акции. Расцениваем ее как грубое нарушение международного права, прежде всего Устава ООН, как посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке»,— сказал Сергей Лавров на заседании Стратегического диалога Россия—Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

9 сентября ЦАХАЛ атаковал штаб руководства «Хамаса» в Дохе. В результате погибли сын лидера «Хамаса» Хаммам Аль-Хайя и директор офиса Халиля Аль-Хайи. Также был убит сотрудник внутренней безопасности Катара. Власти страны назвали произошедшее «трусливым нападением». Арабские лидеры выразили солидарность с Катаром. Президент США Дональд Трамп отметил, что операция в Дохе не отвечает интересам ни Соединенных Штатов, ни Израиля.

Лусине Баласян