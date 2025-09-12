Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дни рождения

Сегодня исполняется 55 лет основателю корпорации АЕОН, члену бюро правления РСПП Роману Троценко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин:

—Уважаемый Роман Викторович! Примите самые искренние поздравления с юбилеем! Присущие Вам работоспособность, предпринимательский талант, умение находить оптимальные управленческие решения позволили Вам войти в деловую элиту России. Под Вашим руководством успешно реализуются масштабные проекты в широком ряду стратегически важных для экономики страны сфер: химической промышленности, транспорте, сложном машиностроении. Каждое направление Вашего бизнеса — это не только финансовые ресурсы и грамотные управленческие решения, но и, что особенно важно, развитие социальной инфраструктуры на территориях присутствия. Высоко ценю вашу деятельность в качестве члена Бюро Правления РСПП, направленную на формирование благоприятного инвестиционного климата в РФ, выстраивание эффективного диалога бизнеса и власти, продвижение инновационных технологических и образовательных инициатив для нового поколения предпринимателей. Желаю Вам сил и новых свершений на благо России, успеха во всех начинаниях, крепкого здоровья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

