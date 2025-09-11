Просроченная задолженность по ипотечным кредитам в Петербурге выросла на 87%

Депутат ЗакСобрания Андрей Рябоконь заявил в своем Telegram-канале, что просроченная задолженность по ипотечным кредитам в Петербурге, согласно даннным Центробанка, выросла на 87% с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года с 4,1 до 7,6 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Рябоконя, город на Неве побил очередной рекорд, так как годовой рост на 1 июня 2025 года составил 70%, в следующем месяце он увеличился до 76%.

«Объем общей задолженности по ипотечным кредитам в нашем городе составил 1,2 трлн руб., с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года увеличившись на 27 млрд руб»,— написал парламентарий.

В июле этого года в Петербурге заключили 3,1 тыс. договоров ипотечного кредитования, что более чем на 700 единиц или почти на 20% меньше, чесм в июле 2024 года. При этом в денежном выражении объем заемных средств по таким договорам за год вырос с 16,9 до 18,2 млрд руб.

Господин Рябоконь добавил, что неоднократно указывал на необходимость введения моратория на взыскание пени и штрафов с граждан.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что объем строительства жилья у станций метро в Петербурге снизился в 4,5 раза за последние 15 лет.

Андрей Маркелов