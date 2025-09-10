Объем строительства жилья у станций метро в Петербурге снизился в 4,5 раза

За последние 15 лет объем ввода в эксплуатацию домов у станций метро снизился в 4,5 раза, сообщает пресс-служба аналитического центра RBI.

Если с 2010 по 2014 год в шаговой доступности от поземки было запущено строительство 3,6 млн кв. м. жилья, то в период с 2015 по 2019 год на рынок вышло всего 2 млн «квадратов» жилья. В последние пять лет в эксплуатацию ввели уже 800 тыс. кв. м.

По словам вице-президента по маркетингу и продукту группы RBI Михаила Гущина, причины значительных изменений на рынке новостроек естественны.

В центральных локациях установлены строгие градостроительные нормы, направленные на сохранение архитектурного наследия. В районах, которые осваивались в позднесоветское время, количество свободных площадей у метро сократилось до минимума.

На текущий момент градостроительный потенциал остается всего у пяти станций метро. Это «Улица Дыбенко», «Лесная», «Елизаровская», «Балтийская» и «Пионерская».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что количество сделок с жильем в Петербурге в августе выросло на 10%.

Андрей Маркелов