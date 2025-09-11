Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) заявил журналистам, что организация собирается привлечь к ответственности бывшего инвестора подмосковного клуба «Химки» Туфана Садыгова. Его слова приводит «РИА Новости».

РФС возбудил дело в контрольно-дисциплинарном комитете в отношении бывшего руководства клуба. По словам господина Митрофанова, будет рассматриваться вопрос о введении пожизненного запрета на осуществление любой деятельности, связанной с футболом. Также РФС обратится в Международную федерацию футбола (FIFA) с вопросом о «распространении действия этой санкции по всему миру». Ранее портал Serik Postasi сообщал, что Садыгов приобрел 50% акций турецкого клуба «Серик Беледиеспор», выступающего в Первой лиге — втором по силе дивизионе страны.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» заняли 12-е место, на 2 очка оторвавшись от «зоны стыковых матчей». 24 мая РФС не выдал команде лицензию, позволяющую участвовать в следующем сезоне РПЛ. Это решение было принято из-за «несоблюдения финансовых критериев лицензирования». Команда подала апелляцию, однако жалоба была отклонена. 18 июня «Химки» объявили о приостановлении деятельности, через неделю клуб был исключен из РФС.

9 сентября Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. Долг команды перед налоговыми службами составляет более 448 млн рублей.

Таисия Орлова