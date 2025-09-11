В Челябинске назначили замначальника УМВД по регистрации иностранных граждан

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Сергей Космачев представил своего нового заместителя по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Сергея Кокшарова, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Уроженец Копейска Сергей Кокшаров начал карьеру в 1996 году в охранно-конвойной службе линейного отдела внутренних дел на станции «Челябинск». Также занимал должности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте и заместителя руководителя управления. До назначения на новую должность был начальником этого подразделения.

Виталина Ярховска