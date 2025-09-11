Воронежский производитель металлоконструкций достраивает ТРЦ в районе Медовки

Воронежский производитель металлоконструкций ООО «Армстрой» завершает строительство торгово-развлекательного комплекса в районе деревни Медовка Рамонского района Воронежской области. Объект площадью 2,6 тыс. кв. м будет состоять из трех корпусов, об этом «Ъ-Черноземье» рассказал владелец компании Руслан Саакян.

Строительство ведется на земельном участке, находящемся в собственности компании, вблизи спа-комплекса Jani Crystal в Рамонском районе (владелец — Мартин-Гнун Артунян). Завершить работы планируется в октябре этого года. В зданиях будут располагаться ресторан, автомойка и торговый центр с супермаркетом. Арендаторы помещений пока не определены. Объем инвестиций господин Саакян не назвал. По его словам, локация была выбрана компанией в связи с «активным развитием территории». Это единственный проект, реализуемый компанией самостоятельно.

По данным Rusprofile, ООО «Армстрой» зарегистрировано в Воронеже в 2016 году. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и единственный владелец — Руслан Саакян. Выручка в 2024 году составила 147,5 млн руб., чистая прибыль — 16,6 млн руб. С 2017 по 2018 год компания выступала подрядчиком по 14 госконтрактам, в том числе по ремонту дорог, тротуаров, а также ремонту кровли. По собственным данным, «Армстрой» специализируется на изготовлении и монтаже металлоконструкций, монтаже сэндвич-панелей, а также бетонных (монолитных) и отделочных работ. Компания имеет собственный автопарк, который насчитывает более десяти единиц спецтехники, собственную опалубку и комплектующие к ней, производственную базу и цех по изготовлению металлоконструкций.

В июле стало известно, что в этом же районе индивидуальный предприниматель из Ростовской области Юрий Бондаренко завершает строительство логистического комплекса.

Ульяна Ларионова